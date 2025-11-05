Cristiano Ronaldo habla de su boda con Georgina Rodríguez y revela cuándo será

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el jugador Cristiano Ronaldo habló de su compromiso y dijo que celebrará su boda después del Mundial. “Estoy planeando casarme después del Mundial 2026, ya con el trofeo en la mano”, mencionó con simpatía.

El astro portugués reveló detalles sobre su presupuesta de matrimonio a la modelo e influencer Georgina Rodríguez, un momento que fue improvisado pero “precioso”.

“Le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no sólo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida”, explicó el futbolista, quien agregó, “ella me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena, trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a mi amigo que la guardara, teníamos una cena por la noche y entonces se lo daría”.

Cuando se quedó a solas con ella en la mesa, apareció un amigo y empezó a grabar el momento en que le daría el anillo, algo que le pareció “raro” a Cristiano porque no lo había hecho en 10 años. Además, sus hijas, Alana y Eva, que se habían ido a dormir, reaparecieron.

“Mis hijas llegaron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se casen’ y yo dije: ‘wow, es el momento de hacerlo”, dijo Cristiano, quien confesó que no lo había planeado y que no se arrodilló, aunque sí le dedicó unas palabras a su prometida.

Cristiano Ronaldo describió que el momento fue “divertido y precioso”, y contó que aunque ella no dudó en responder que sí, le preguntó varias veces si era una propuesta real.

“Sabía que algún día lo haría, pero no sabía cómo... nada va a cambiar porque nos casemos, solo es un capítulo hermoso de la vida”, concluyó.