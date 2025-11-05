Suscríbete
Entretenimiento

Cristiano Ronaldo habla de su boda con Georgina Rodríguez y revela cuándo será

El futbolista portugués reveló cuándo planea celebrar su boda con la madre de sus hijos

November 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-bodajpg

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016

INSTAGRAM

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el jugador Cristiano Ronaldo habló de su compromiso y dijo que celebrará su boda después del Mundial. “Estoy planeando casarme después del Mundial 2026, ya con el trofeo en la mano”, mencionó con simpatía.

El astro portugués reveló detalles sobre su presupuesta de matrimonio a la modelo e influencer Georgina Rodríguez, un momento que fue improvisado pero “precioso”.

“Le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no sólo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida”, explicó el futbolista, quien agregó, “ella me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena, trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a mi amigo que la guardara, teníamos una cena por la noche y entonces se lo daría”.

Cuando se quedó a solas con ella en la mesa, apareció un amigo y empezó a grabar el momento en que le daría el anillo, algo que le pareció “raro” a Cristiano porque no lo había hecho en 10 años. Además, sus hijas, Alana y Eva, que se habían ido a dormir, reaparecieron.

“Mis hijas llegaron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se casen’ y yo dije: ‘wow, es el momento de hacerlo”, dijo Cristiano, quien confesó que no lo había planeado y que no se arrodilló, aunque sí le dedicó unas palabras a su prometida.

Cristiano Ronaldo describió que el momento fue “divertido y precioso”, y contó que aunque ella no dudó en responder que sí, le preguntó varias veces si era una propuesta real.

“Sabía que algún día lo haría, pero no sabía cómo... nada va a cambiar porque nos casemos, solo es un capítulo hermoso de la vida”, concluyó.

Cristiano Ronaldo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg
Entretenimiento
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están buscando ser papás por segunda vez
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jose-Ramon-Calzada
Entretenimiento
El comediante, José Ramón Calzada, nos platica como llegó a ser la sensación de Internet
November 04, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
Las películas más taquilleras de la historia
Entretenimiento
Las 10 películas más taquilleras de la historia
November 04, 2025
 · 
Tania Franco
dakota-johnson-nuevo-romancejpg
Entretenimiento
Dakota Johnson se da una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Chris Martin
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fátima Bosch alza la voz en Tailandia, "Lo que hizo el director no es respetuoso"
Entretenimiento
Fátima Bosch alza la voz en Tailandia, “Lo que hizo el director no es respetuoso”
Concursante mexicana de Miss Universo se defiende de los comentarios ofensivos públicos que hizo el director
November 04, 2025
 · 
Tania Franco
cristian-castro-y-mariela-sanchez-se-van-a-casar-fecha-de-la-boda.jpg
Entretenimiento
Cristian Castro anuncia la fecha de su boda con Mariela Sánchez
El hijo de Verónica Castro reveló que pronto se casará con Mariela Sánchez
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-se-separaron-esto-dijo.jpg
Entretenimiento
La actriz Yadhira Carrillo confirma su divorcio con Juan Collado
Tras meses de rumores sobre el estado del matrimonio de la actriz, por primera vez se refirió al abogado como su exesposo
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El reencuentro Charlotte York y Trey - Sex & The City
Entretenimiento
¡El reencuentro más esperado de 2 actores de Sex & The City! El video que sacudió las redes
La inigualable Charlotte York, se reencontró 25 años después con el actor que interpretaba a su esposo en la serie
November 04, 2025
 · 
Tania Franco
James Corden confiesa su problema con Halloween
Entretenimiento
James Corden confiesa cuál es su problema con Halloween
El presentador británico explicó por qué no disfruta la celebración como los estadounidenses
November 04, 2025
 · 
Tania Franco