Quién es el esposo y padre del hijo de Natalia Lafourcade

Al igual que Natalia Lafourcade, su esposo Juan Pablo López Fonseca suele tener un perfil discreto en redes sociales, donde comparte pocos detalles de su vida personal.

Juan Pablo nació en Venezuela en 1985 y estudió Artes y Ciencias Liberales en la Universidad Metropolitana de Caracas. Posteriormente, se mudó a México en 2016 para fundar la productora audiovisual CASA ELEFANTE, especializada en contenidos documentales y de ficción para cine, televisión y medios digitales.

López Fonseca conoció a Natalia porque trabajaron juntos en varios proyectos. Fue director y productor de documentales como Musas en 2017 y Hasta la raíz en 2022, este último ganador de un Latin Grammy al Mejor Video Musical.

Tras un tiempo de noviazgo, se casaron en 2021, aunque fue hasta 2023 cuando la cantante compartió con sus fans que dos años atrás se había casado. Después, ambos le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos luego de que en julio pasado, la cantante dio a conocer su embarazo.

Ayer publicó una serie de fotos de la etapa final de su embarazo y el nacimiento de su hijo. “Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. Gracias vida que me haz dado tanto. Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3. Viva la vida y felices fiestas”, escribió la artista.