Margot Robbie y Chanel Eau de Toilette: elegancia contemporánea

“N°5 Eau de Toilette es una composición floral moderna y abstracta, distinguida por su sutil faceta amaderada. La fragancia se afirma a través de su elegancia y complejidad”, Olivier Polge, Perfumista de CHANEL.

Una interpretación cálida y vibrante de la fragancia original lanzada por Gabrielle Chanel en 1921, N°5 Eau de Toilette se abre con un bouquet floral de rosa, jazmín y ylang-ylang, realzado por aldehídos, mientras que el sándalo y el vetiver aportan profundidad y textura al aroma.

La fragancia, ligera, luminosa y refinada, se convierte en una extensión del carácter de Robbie. En sus notas se percibe ese equilibrio tan propio de Chanel entre tradición y modernidad.

En tiempos donde la moda y la belleza buscan autenticidad, la alianza simbólica entre Margot Robbie y Chanel eau de Toilette funciona como una declaración estética: la elegancia no necesita exceso, solo carácter.

