Revista
Moda

Margot Robbie y Chanel Eau de Toilette: elegancia contemporánea

La actriz australiana encarna una feminidad moderna que dialoga con el espíritu de la maison francesa

Marzo 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
chanel_pa2025_no5_0012_1_rgb_png-haute-definition-LD.png

“N°5 Eau de Toilette es una composición floral moderna y abstracta, distinguida por su sutil faceta amaderada. La fragancia se afirma a través de su elegancia y complejidad”, Olivier Polge, Perfumista de CHANEL.

Una interpretación cálida y vibrante de la fragancia original lanzada por Gabrielle Chanel en 1921, N°5 Eau de Toilette se abre con un bouquet floral de rosa, jazmín y ylang-ylang, realzado por aldehídos, mientras que el sándalo y el vetiver aportan profundidad y textura al aroma.

La fragancia, ligera, luminosa y refinada, se convierte en una extensión del carácter de Robbie. En sus notas se percibe ese equilibrio tan propio de Chanel entre tradición y modernidad.

En tiempos donde la moda y la belleza buscan autenticidad, la alianza simbólica entre Margot Robbie y Chanel eau de Toilette funciona como una declaración estética: la elegancia no necesita exceso, solo carácter.

Chanel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
chanel
Moda
Chanel tiene el lipstick que revela el secreto de un mate luminoso
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
anya-taylor-joyjpeg
Moda
Noche de alta costura en el Grand Dîner du Louvre 2026
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia.jpeg
Moda
MIDO interpreta el tiempo de una generación
Marzo 04, 2026
 · 
Caras
Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week
Moda
Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco
la-primavera-y-el-verano-2026-se-visten-de-texturas-rayas-y-minimalismo-sofisticado.png
Moda
La primavera y el verano 2026 se visten de texturas, rayas y minimalismo sofisticado
Febrero 26, 2026
 · 
Caras
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades - Jenna Ortega
Moda
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades
De siluetas etéreas a trajes perfectamente estructurados, estas fueron las celebridades que dominaron la alfombra roja con looks memorables y nominaciones clave de la noche
Marzo 02, 2026
 · 
Tania Franco
kate-moss-milan.jpeg
Moda
Kate Moss vuelve a las pasarelas con Gucci en Milán Fashion Week
Kate cerró con broche de oro el debut de Demna como director creativo de Gucci para la colección Otoño/Invierno 2026
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Hacia dónde va la moda según Jonathan Anderson? Su desfile de Dior en Paris Fashion Week
Moda
¿Hacia dónde va la moda según Jonathan Anderson? Su desfile de Dior en Paris Fashion Week
Analizamos el tailoring preciso y romanticismo estructural que definen la nueva visión de Christian Dior en la pasarela femenina de Otoño/Invierno 2026-2027.
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco