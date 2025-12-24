Suscríbete
Entretenimiento

Aseguran que Bradley Cooper le pidió matrimonio a Gigi Hadid

El actor y la modelo habrían dado el siguiente paso para formalizar su relación

Diciembre 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
gigi-hadid-bradley-cooper.jpeg

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que el actor Bradley Cooper le habría pedido matrimonio a la supermodelo estadounidense Gigi Hadid.

Cabe mencionar que desde el cumpleaños de la modelo comenzaron los rumores de compromiso, luego de que publicó una foto luciendo un misterioso anillo.

De acuerdo con el medio citado, el actor habría hablado con su suegra, Yolanda Hadid, sobre su deseo de casarse, además de pedirle permiso para proponerle matrimonio a la modelo, en un gesto de respeto y seriedad hacia la familia de su pareja.

La fuente dijo, “Bradley le pidió a Yolanda la mano de Gigi. Quería que ella supiera lo seria que es su relación y cómo planea formar una familia con ella en Nueva York. Por supuesto, la madre del actor también sabe ya de los planes de su hijo. Están muy unidos y él la mantiene al tanto de todo”.

“Su madre está de acuerdo, así que tampoco lo dudó mucho. Pero que Gigi le diga a su padre que quiere casarse con Bradley es un gran paso, es mucho más oficial”, agregó.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial que Bradley le haya pedido matrimonio a su novia, fuentes cercanas a la pareja contaron que al actor le gustaría casarse y tener hijos con la hermana de Bella Hadid. “Están increíblemente felices y en su propia burbuja. Se imaginan una familia reconstituida con sus hijas y teniendo sus propios hijos”, dijo una fuente al portal de noticias Page Six.

Cabe mencionar que Cooper tiene una hija de ocho años, fruto de su relación anterior con la modelo Irina Shayk, mientras que Hadid es madre de Khai de 4 años, con el cantante Zayn Malik.

Bradley Cooper Gigi Hadid
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
christopher-nolan-odisea.jpeg
Entretenimiento
Lanzan tráiler de “La odisea” de Christopher Nolan
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.50.32 PM.jpeg
Entretenimiento
Detectan cáncer de pulmón a Barry Manilow
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo-lupita-jones.jpeg
Entretenimiento
Lupita Jones lanza opinión sobre el comportamiento de Fátima Bosch en Tabasco
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zendaya-tom-holland-suegros.jpeg
Entretenimiento
Zendaya posa junto a Tom Holland y sus suegros en una postal navideña
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.jpeg
Entretenimiento
Ricky Martin confiesa episodios de ansiedad y revela qué lo mantiene en pie
El cantante se abre emocionalmente y sorprende a sus seguidores al compartir un mensaje profundamente honesto sobre su estado emocional
Diciembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
timothée chalamet.jpg
Entretenimiento
Timothée Chalamet se convierte en el primer humano en posar sobre la icónica Sphere
El actor protagoniza un hito visual durante la promoción de Marty Supreme, su nueva y ambiciosa película
Diciembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
enrique-iglesias-hijo.jpeg
Entretenimiento
Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por cuarta vez
¡Ya nació! Con una tierna foto, la ex tenista anunció el nacimiento de su hijo con el cantante
Diciembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes