Aseguran que Bradley Cooper le pidió matrimonio a Gigi Hadid

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que el actor Bradley Cooper le habría pedido matrimonio a la supermodelo estadounidense Gigi Hadid.

Cabe mencionar que desde el cumpleaños de la modelo comenzaron los rumores de compromiso, luego de que publicó una foto luciendo un misterioso anillo.

De acuerdo con el medio citado, el actor habría hablado con su suegra, Yolanda Hadid, sobre su deseo de casarse, además de pedirle permiso para proponerle matrimonio a la modelo, en un gesto de respeto y seriedad hacia la familia de su pareja.

La fuente dijo, “Bradley le pidió a Yolanda la mano de Gigi. Quería que ella supiera lo seria que es su relación y cómo planea formar una familia con ella en Nueva York. Por supuesto, la madre del actor también sabe ya de los planes de su hijo. Están muy unidos y él la mantiene al tanto de todo”.

“Su madre está de acuerdo, así que tampoco lo dudó mucho. Pero que Gigi le diga a su padre que quiere casarse con Bradley es un gran paso, es mucho más oficial”, agregó.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial que Bradley le haya pedido matrimonio a su novia, fuentes cercanas a la pareja contaron que al actor le gustaría casarse y tener hijos con la hermana de Bella Hadid. “Están increíblemente felices y en su propia burbuja. Se imaginan una familia reconstituida con sus hijas y teniendo sus propios hijos”, dijo una fuente al portal de noticias Page Six.

Cabe mencionar que Cooper tiene una hija de ocho años, fruto de su relación anterior con la modelo Irina Shayk, mientras que Hadid es madre de Khai de 4 años, con el cantante Zayn Malik.