Aislinn Derbez muestra fotos del último adiós a su mamá

Aislinn Derbez compartió varias fotos de sus vivencias en las últimas semanas, incluidas algunas del funeral de su mamá y otras junto a sus hermanas Michele y Chiara. La actriz describió que en cuestión de poco tiempo vivió experiencias “difíciles de digerir”, entre ellas, la muerte de su madre, una remodelación y mudanzas, así como una cirugía que ya no podía postergar más y temas complejos de trabajo.

En el álbum de fotos, la actriz compartió momentos del funeral de su madre, el cual se llevó a cabo de manera privada. Ante lo que ha vivido, Aislinn expresó, “si algo tengo claro hoy es que, el crecimiento, la belleza y el enorme potencial que vienen después del caos, no aparecen solos. Surgen gracias a la tribu que acompaña, la conexión con uno mismo y con lo divino y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola. Y por eso me siento profundamente agradecida”.

“Las experiencias difíciles e incómodas no se deberían vivir en soledad, porque justo eso define si el dolor nos hunde o nos expande. Y sé que para muchos de ustedes este año también ha sido muy intenso y complejo así que les mando mucho amor”, agregó.