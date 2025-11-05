Cher habla de la diferencia de edad entre ella y su novio 40 años menor

La intérprete Cher habló abiertamente de su relación con el productor musical de 39 años durante una entrevista con CBS Mornings.

Desde que se dio a conocer su romance en 2022, la pareja ha llamado la atención del público por la diferencia de 40 años que existe entre ellos, sin embargo, la actriz fue clara al explicar que los comentarios externos no influyen en su vida personal.

“Lo que sea. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”, dijo la artista que precisó que la edad nunca ha sido un problema en su relación, “Él siempre me dice: ‘sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven”.

Cher comentó que la conexión entre ambos es muy buena, lo que los ha mantenido juntos. “Reímos todo el tiempo. Lo amo. Creo que es hermoso y muy talentoso. Es una de las personas más talentosas que he conocido”.

Por otro lado, Alexander Edwards conocido por su trabajo en la industria musical, es padre de un niño de seis años llamado Slash, con quien la artista tiene una cercana relación.

“Solía decir: ‘Dios, dame un hombre y un niño pequeño’, y exactamente eso fue lo que recibí”. “Slash es muy divertido, muy inteligente. Es un encanto”.