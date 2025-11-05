Nawat Itsaragrisil rompe en llanto al disculparse con Fátima Bosch

El nombre de Fátima Bosch ha dado la vuelta al mundo después de que denunciara públicamente las ofensas y la falta de respeto que sufrió por parte del director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Días después de sus declaraciones, el organizador tailandés apareció visiblemente llorando ante los medios, entre lágrimas ofreció una disculpa pública. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando opiniones divididas entre quienes lo consideran un acto sincero y quienes creen que fue una reacción tardía ante la presión mediática.

Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie. Nawat Itsaragrisil.

Mientras tanto, en México, las redes se llenaron de mensajes de apoyo hacia Fátima, celebrando su valentía al hablar con el corazón y defender la dignidad de las participantes mexicanas en concursos internacionales.