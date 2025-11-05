Suscríbete
Nawat Itsaragrisil rompe en llanto al disculparse con Fátima Bosch

El director de Miss Universo Tailandia sorprendió al romper en llanto frente a las cámaras tras la polémica con la mexicana

November 05, 2025 • 
Tania Franco
Nawat Itsaragrisil rompe en llanto tras ofrecer disculpas públicas a Fátima Bosch

El nombre de Fátima Bosch ha dado la vuelta al mundo después de que denunciara públicamente las ofensas y la falta de respeto que sufrió por parte del director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Días después de sus declaraciones, el organizador tailandés apareció visiblemente llorando ante los medios, entre lágrimas ofreció una disculpa pública. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando opiniones divididas entre quienes lo consideran un acto sincero y quienes creen que fue una reacción tardía ante la presión mediática.

Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie.
Nawat Itsaragrisil.

Mientras tanto, en México, las redes se llenaron de mensajes de apoyo hacia Fátima, celebrando su valentía al hablar con el corazón y defender la dignidad de las participantes mexicanas en concursos internacionales.

Nawat broke down in tears. MUO disrespected the Thai host who invested over 200 million baht. Some of contestants refused to take photos for the sponsors. . #missuniverse #missuniverse2025 #missuniverso #sarinkp

