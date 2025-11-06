Ximena Sariñana reflexiona sobre lo dañino que fue ser comparada con Natalia Lafourcade

Ximena Sariñana abrió su corazón al recordar una etapa de su carrera marcada por la comparación constante con Natalia Lafourcade. En una entrevista reciente, la artista confesó que esa necesidad de enfrentar a las mujeres en la industria fue profundamente dañina tanto para ella como para su colega y amiga.

A mí y a Natalia nos comparaban todo el tiempo, y fue súper dañino porque nos hicieron sentir como que no había espacio para las dos. Era una cosa tóxica, muy fea y muy horrible. Ximena Sariñana.

Sariñana explicó que la situación no solo afectó su confianza, sino que también representó un retroceso en el camino hacia la verdadera sororidad y empoderamiento femenino dentro de la música.

Nat, desde el primer momento, me impulsó. Me decía: tú puedes escribir tus propias canciones, tú puedes improvisar, tú puedes aplicar a una beca. Ella siempre creyó en mí y me hizo sentir que yo tenía mi lugar. Ximena Sariñana.

Hoy, con una carrera sólida y una voz que inspira a nuevas generaciones, Ximena invita a dejar atrás la comparación.