Suscríbete
Entretenimiento

Ximena Sariñana reflexiona sobre lo dañino que fue ser comparada con Natalia Lafourcade

La cantante reveló cómo esa rivalidad afectó su autoestima

November 06, 2025 • 
Tania Franco
Ximena Sariñana reflexiona sobre lo dañino que fue ser comparada con Natalia Lafourcade

Medios y Media/Getty Images

Ximena Sariñana abrió su corazón al recordar una etapa de su carrera marcada por la comparación constante con Natalia Lafourcade. En una entrevista reciente, la artista confesó que esa necesidad de enfrentar a las mujeres en la industria fue profundamente dañina tanto para ella como para su colega y amiga.

A mí y a Natalia nos comparaban todo el tiempo, y fue súper dañino porque nos hicieron sentir como que no había espacio para las dos. Era una cosa tóxica, muy fea y muy horrible.
Ximena Sariñana.

Sariñana explicó que la situación no solo afectó su confianza, sino que también representó un retroceso en el camino hacia la verdadera sororidad y empoderamiento femenino dentro de la música.

Nat, desde el primer momento, me impulsó. Me decía: tú puedes escribir tus propias canciones, tú puedes improvisar, tú puedes aplicar a una beca. Ella siempre creyó en mí y me hizo sentir que yo tenía mi lugar.
Ximena Sariñana.

Hoy, con una carrera sólida y una voz que inspira a nuevas generaciones, Ximena invita a dejar atrás la comparación.

Ximena Sariñana Natalia Lafourcade
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
cher-habla-de-su-novio.jpeg
Entretenimiento
Cher habla de la diferencia de edad entre ella y su novio 40 años menor
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-bodajpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo habla de su boda con Georgina Rodríguez y revela cuándo será
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans
Entretenimiento
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
jonathan-bailey.jpeg
Entretenimiento
Jonathan Bailey es elegido como el hombre más sexy del mundo 2025
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Nawat Itsaragrisil rompe en llanto tras ofrecer disculpas públicas a Fátima Bosch
Entretenimiento
Nawat Itsaragrisil rompe en llanto al disculparse con Fátima Bosch
El director de Miss Universo Tailandia sorprendió al romper en llanto frente a las cámaras tras la polémica con la mexicana
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg
Entretenimiento
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están buscando ser papás por segunda vez
A dos años del nacimiento de su primogénito León, Cynthia Rodríguez expresó su deseo de agrandar la familia junto al cantante
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jose-Ramon-Calzada
Entretenimiento
El comediante, José Ramón Calzada, nos platica como llegó a ser la sensación de Internet
Mejor conocido como José Ramones, el popular comediante que ha conquistado las redes sociales.
November 04, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
Las películas más taquilleras de la historia
Entretenimiento
Las 10 películas más taquilleras de la historia
Estos éxitos de taquilla cambiaron la historia del cine y por su fama, pasarán a la historia como clásicos del cine
November 04, 2025
 · 
Tania Franco
dakota-johnson-nuevo-romancejpg
Entretenimiento
Dakota Johnson se da una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Chris Martin
La actriz retoma su vida amorosa tras separarse del vocalista de Coldplay
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez