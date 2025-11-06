Suscríbete
El día que Jacob Elordi casi deja la actuación, esta es la audición que cambió su destino

El actor australiano confesó que atravesaba un momento difícil en Los Ángeles cuando hizo la audición que cambiaría su carrera

November 05, 2025 
Tania Franco
Jacob Elordi revela que vivió en su auto antes de ser elegido para Euphoria

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de su generación, Jacob Elordi vivió una etapa que pocos imaginan. En una reciente entrevista, el actor de Euphoria reveló que llegó a dormir en su automóvil durante una o dos semanas mientras buscaba oportunidades en Hollywood.

Vivía en mi coche, en Los Ángeles, por una o dos semanas. Tenía una audición para “Euphoria”, era la última antes de volver a casa, solo quería hacer una pausa y ver qué seguía para mí.
El actor recordó que incluso pensó que había arruinado su audición. Sin embargo, el creador de la serie, Sam Levinson, decidió darle otra oportunidad.

Fui y olvidé mis líneas… dije algo como ‘¿alguien conoce a Jules?’, lo hice fatal. Sam me pidió que regresara. Leí con él dos o tres veces más… y así empezó todo.
Cuando le preguntaron cómo se sintió al recibir la noticia de que había conseguido el papel, Elordi respondió con una sola palabra que lo dice todo: Euphoric.

