Entretenimiento

Jacob Elordi revela cuántas horas tardaba en transformarse en ‘Frankenstein´

El actor reveló cómo logró convertirse en el icónico monstruo de Guillermo del Toro que puso a prueba su paciencia

October 24, 2025 • 
Tania Franco
Jacob Elordi revela el intenso proceso detrás de su transformación en Frankenstein

Getty Images e Instagram.

Jacob Elordi, protagonista de la nueva versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, habló en el programa Jimmy Kimmel Live! sobre el proceso que lo convirtió en una de las figuras más impactantes del cine reciente.

El actor australiano relató que el maquillaje era un trabajo meticuloso que requería dedicación total.

Fue el tiempo perfecto para desconectarme de todo y convertirme en otra cosa.
Jacob Elordi.

Para Elordi, cada sesión era más que una transformación física: era una oportunidad para dejar atrás su propio mundo y sumergirse por completo en el del monstruo.

Durante la entrevista, Jimmy Kimmel elogió su interpretación, destacando la intensidad con la que logra transmitir emociones incluso sin palabras.

Tu mirada lo dice todo. La película es aterradora y hermosa a la vez.
Jimmy Kimmel.

A lo que Jacob respondió que gran parte de la actuación fue física y emocional. Era cuestión de transformarme, hasta en la forma de caminar.

Con Frankenstein, Elordi demuestra una vez más su capacidad para reinventarse, consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación y confirmando que, detrás de cada escena impactante, hay un trabajo de transformación que va mucho más allá de la superficie.

Jacob Elordi
