Suscríbete
Entretenimiento

¡Más de 10 minutos de aplausos! Guillermo del Toro recibió una ovación por su película en Venecia

El emotivo momento conmovió a Jacob Elordi, el protagonista de Frankenstein, la esperada película dirigida por el mexicano

August 30, 2025 • 
Tania Franco
"Frankenstein" Guillermo del Toro - Jacob Elordi - The 82nd Venice International Film Festival

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

La esperada versión de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, logró causar una sensación extraordinaria en su presentación en la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta recibió una ovación de pie que se prolongó a más de 10 minutos, una de las reacciones más intensas de esta edición del festival.

Jacob Elordi, quien interpreta a la criatura, fue visiblemente conmovido por la respuesta del público, llegando incluso a derramar algunas lágrimas. Describió su personaje como “la forma más pura de mí mismo”, señalando la profunda conexión emocional que logró establecer con su papel.

"Frankenstein" Guillermo del Toro - Frankenstein

Pascal Le Segretain/Getty Images

La ovación en Venecia confirma que Frankenstein de Guillermo del Toro no es solo una relectura del clásico, sino una obra capaz de conmover profundamente tanto a público como a crítica. Con Jacob Elordi mostrando una vulnerabilidad inesperada y un elenco de primer nivel, la película se posiciona como una de las más comentadas de la temporada de festivales.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
lily-collins-emily-in-paris-5.jpeg
Entretenimiento
Esta es la fecha de estreno de Emily in Paris 5
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
emma-stone-la-favorita.jpg
Entretenimiento
Emma Stone confiesa que esta película la dañó físicamente
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-dicaprio-visita-a-mexico
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio visitará la Ciudad de México para el estreno de “Una batalla tras otra”
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fabiola-campomanes-hospitalizada.jpg
Entretenimiento
Fabiola Campomanes es hospitalizada tras presentar problemas de salud
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-despedida-de-soltera.jpeg
Entretenimiento
Selena Gomez comparte las primeras fotos de su despedida de soltera en México
La famosa cantante que próximamente celebrará su boda con Benny Blanco disfrutó de su despedida en Los Cabos
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift
Entretenimiento
Taylor Swift revela cuál es su pasatiempo favorito
Un vistazo a la faceta más íntima y hogareña de Taylor Swift, lejos de los escenarios y las giras mundiales
August 28, 2025
 · 
Tania Franco
juan-gabriel-netflix.jpeg
Entretenimiento
Se estrenará el documental de Juan Gabriel con material inédito en Netflix
La plataforma de streaming publicó el tráiler del nuevo documental del cantante
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-tiempo-de-vida.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela el tiempo que le queda de vida
La conductora sigue causando preocupación por su estado de salud tras ser diagnosticada con dos enfermedades degenerativas incurables
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-look-compromisojpeg
Entretenimiento
El look de Taylor Swift que todas las swifties deseaban
La cantante dio a conocer su compromiso con Travis Kelce con un look sutil pero elegante que todas las swifties compraron en cuestión de minutos
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez