¡Más de 10 minutos de aplausos! Guillermo del Toro recibió una ovación por su película en Venecia

La esperada versión de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, logró causar una sensación extraordinaria en su presentación en la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta recibió una ovación de pie que se prolongó a más de 10 minutos, una de las reacciones más intensas de esta edición del festival.

Jacob Elordi, quien interpreta a la criatura, fue visiblemente conmovido por la respuesta del público, llegando incluso a derramar algunas lágrimas. Describió su personaje como “la forma más pura de mí mismo”, señalando la profunda conexión emocional que logró establecer con su papel.

Pascal Le Segretain/Getty Images

La ovación en Venecia confirma que Frankenstein de Guillermo del Toro no es solo una relectura del clásico, sino una obra capaz de conmover profundamente tanto a público como a crítica. Con Jacob Elordi mostrando una vulnerabilidad inesperada y un elenco de primer nivel, la película se posiciona como una de las más comentadas de la temporada de festivales.