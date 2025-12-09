Papá de Meghan Markle pierde una pierna luego de una cirugía de amputación

De acuerdo con Daily Mail, Thomas Markle fue operado en un hospital de Cebú, Filipinas, durante tres horas. A pocos días de la cirugía los médicos advierten que los próximos días serán críticos por riesgo de infección o sepis, y que Markle tendrá que ser somtido a una segunda intervención para extraer más coágulos de la otra pierna.

Su hijo Thomas Jr, confirmó la noticia sobre la cirugía y dijo, “mi padre está siendo muy valiente. Su pie se volvió azul y luego negro. Sucedió muy rápido. Lo llevé a un hospital local y le hicieron algunas exploraciones y una ecografía y dijeron que la pierna tenía que ser amputada”.

Tras varios estudios, lo trasladaron en ambulancia al centro mayor de Cebú, donde confirmaron la obstrucción arterial total y decidieron amputar sin alternativas, ya que la piel se encontraba en proceso de necrosis. Thomas Jr, dijo que “era de vida o muerte”.

Cabe mencionar que Meghan Markle y su papá no tienen contacto desde hace varios años, sin embargo, después de que se hiciera pública la gravedad del estado de salud de su padre, la ex actriz habría intentado ponerse en contacto con su padre mediante un correo electrónico.

Thomas Markle no habría recibido el mail, ya que no usa esa dirección actualmente; según varios reportes hizo una petición de reconciliación desde su cama de hospital, pidiendo ver a su hija y conocer a sus nietos antes de que sea demasiado tarde.

Thomas dijo a Daily Mail, “claro que quiero hablar con ella, pero no estoy seguro de que estas seas las circunstancias. Siempre he dicho que estoy dispuesto a reconciliarme con mi hija. Nunca he dejado de amarla. No quiero morir distanciado de Meghan. Quiero conocer a mis nietos. También estaría bien conocer a su marido”.