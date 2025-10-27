Suscríbete
¡Jacob Elordi no era la primera opción! Guillermo del Toro revela qué actor iba a ser Frankenstein y se salió

El director mexicano confesó qué actor se salió del proyecto y lo que vio en Jacob Elordi para ser el monstruo

October 27, 2025 • 
Tania Franco
¡Jacob Elordi no era la primera opción! Guillermo del Toro revela que Andrew Garfield iba a ser Frankenstein

Guillermo del Toro, reveló recientemente que Jacob Elordi no fue su primera opción para interpretar al monstruo en su esperada versión de Frankenstein. En una entrevista, el director explicó que originalmente el papel estaba destinado a Andrew Garfield, pero que el actor decidió rechazar el papel, lo que terminó siendo una bendición disfrazada.

A esta altura de mi vida y mi carrera, sé que cuando algo sale mal, en realidad está saliendo bien, el retiro de Andrew Garfield fue esa cosa que salió ‘mal’, pero aprendí a confiar en los accidentes. Todo lo que ocurre tiene un propósito.
Guillermo del Toro.

Andrew Garfield iba a ser Frankenstein- película de Guillermo del Toro

Rich Polk/Getty Images for Netflix

El director mexicano confiesa que después de tantos años de carrera, ha aprendido a fluir, dejar ir y tomar los contratiempos como bendiciones. Después de que Garfield se retirara del proyecto, Guillermo inició procesos de castings y confesó qué fue aquello que lo atrapó de Jacob Elordi.

Elegí a Jacob por sus ojos. El 50% del cine es mirar y el otro 50% es ser mirado. Él tenía una inocencia y una pureza completamente desarmantes. Vi Priscilla, donde interpreta a Elvis, y hubo un momento de ira que el monstruo necesitaba. En ese instante supe que era él.
Guillermo del Toro.

Para Del Toro, los ojos son el alma del personaje: Si los ojos no sostienen al personaje, no tienes al personaje. Así, lo que comenzó como un imprevisto terminó convirtiéndose en la decisión que definió una de las interpretaciones más esperadas del año.

