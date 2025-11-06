El zar de la belleza Osmel Sousa deja Miss Universo por esta razón

Osmel Sousa, conocido como el Zar de la belleza, quien hace unos meses defendió públicamente a Fátima Bosch cuando varias de sus compañeras no la felicitaron tras ganar la corona, informó en sus redes sociales que renunció a su cargo como asesor de la organización de Miss Universo, decisión que tomó tres semanas atrás.

Osmel de 79 años de edad expresó en una carta en sus redes sociales titulada “Aclaratoria sobre mi salida de Miss Universo”.

“Desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”, expresó.

Bajo este contexto, aclaró que su salida no es por conflictos internos, sino por su deseo de regresar a Venezuela tras un tiempo viviendo solo fuera de su país. “Estar lejos de mi Venezuela y más aún, vivir en un lugar completamente solo, ya con una cierta edad, me hizo reflexionar profundamente. A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado”.

Osmel es considerado una leyenda en el mundo de los certámenes. Durante casi 50 años fue el responsable de formar a decenas de reinas venezolanas que alcanzaron títulos internacionales. Además, ha sido empresario, diseñador, actor y exmodelo.

Su apodo de Zar de la belleza, proviene de su capacidad para convertir a aspirantes comunes en ganadoras de certámenes globales. Ahora, deja su cargo como presidente asesor de Miss Universo México.