Suscríbete
Entretenimiento

Frases que nos enamoraron de Fátima Bosch

La representante de México en Miss Universo ha cautivado al mundo con su manera de pensar

November 06, 2025 • 
Tania Franco
Frases de Fátima Bosch

Instagram: Fátima Bosch.

En medio de una polémica durante la ceremonia de bandas de Miss Universo 2025 en Tailandia, la mexicana Fátima Bosch se convirtió en símbolo de empoderamiento y dignidad. Frente a los comentarios irrespetuosos del director del certamen, Nawat Itsaragrisil, la participante de México decidió hablar con el corazón y defender no solo su lugar, sino el de todas las mujeres que buscan ser escuchadas.

Estas son las cinco frases más poderosas con las que Fátima Bosch puso el nombre de México en alto:

Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Y nadie puede callar nuestra voz.
Fátima Bosch.

Con esta declaración, Fátima marcó un antes y un después en el certamen. Su postura trascendió la competencia y se convirtió en un llamado global a no silenciar la voz de las mujeres en ningún espacio, especialmente en uno que presume promover su liderazgo.

Con firmeza, la mexicana denunció las actitudes de control y cosificación que persisten en la industria de los concursos de belleza. Su postura reafirmó que las participantes son mujeres reales, con ideas y personalidad, no objetos decorativos.

Estamos en el Siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla cambiando, maquillando y peinando. Yo vine a ser una voz para todas las mujeres y niñas.
Fátima Bosch.

Su valentía fue aplaudida no solo en México, sino por concursantes de distintos países que se solidarizaron con ella tras el incidente.

Para todas las mujeres, no importa si tienes tienes un gran sueño o una corona, si eso te quita la dignidad, necesitas irte.
Fátima Bosch.

Sus reflexiones resumen el espíritu de sororidad que defendió desde el primer día. Fátima Bosch se convirtió en ejemplo de unión femenina, demostrando que el éxito de una no resta el de otra.

Fátima Bosch Miss Universo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Jacob Elordi revela que vivió en su auto antes de ser elegido para Euphoria
Entretenimiento
El día que Jacob Elordi casi deja la actuación, esta es la audición que cambió su destino
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
cher-habla-de-su-novio.jpeg
Entretenimiento
Cher habla de la diferencia de edad entre ella y su novio 40 años menor
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-raul rocha.jpeg
Personalidades
Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo anunció la salida de Nawat tras humillar a Fátima Bosch
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-bodajpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo habla de su boda con Georgina Rodríguez y revela cuándo será
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans
Entretenimiento
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans
Meses después del revuelo del anuncio que para algunos, fue considerado ofensivo, la actriz habla por primera vez sobre la reacción global
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
jonathan-bailey.jpeg
Entretenimiento
Jonathan Bailey es elegido como el hombre más sexy del mundo 2025
El actor inglés fue nombrado por “People” como el “hombre vivo más sexy” de este año
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Nawat Itsaragrisil rompe en llanto tras ofrecer disculpas públicas a Fátima Bosch
Entretenimiento
Nawat Itsaragrisil rompe en llanto al disculparse con Fátima Bosch
El director de Miss Universo Tailandia sorprendió al romper en llanto frente a las cámaras tras la polémica con la mexicana
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg
Entretenimiento
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están buscando ser papás por segunda vez
A dos años del nacimiento de su primogénito León, Cynthia Rodríguez expresó su deseo de agrandar la familia junto al cantante
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jose-Ramon-Calzada
Entretenimiento
El comediante, José Ramón Calzada, nos platica como llegó a ser la sensación de Internet
Mejor conocido como José Ramones, el popular comediante que ha conquistado las redes sociales.
November 04, 2025
 · 
Camila Torre Forcén