Graciela Iturbide, orgullo mexicano en los Premios Princesa de Asturias 2025

La fotógrafa mexicana fue recibida por la Familia Real de España en una audiencia que celebró el poder del arte y la excelencia internacional

October 24, 2025 • 
Tania Franco
Carlos Alvarez/Getty Images

Graciela Iturbide volvió a poner en alto el nombre de México al recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 en Oviedo, España.

La fotógrafa fue una de las grandes protagonistas de la jornada, reconocida por una trayectoria que ha trascendido fronteras y redefinido la manera en que el mundo observa la cultura y la identidad mexicana.

Previo a la ceremonia, Iturbide fue recibida en audiencia por la Familia Real de España: el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Hotel Reconquista.

Junto a otros galardonados como la tenista Serena Williams, el filósofo Byung-Chul Han, el economista Mario Draghi, la genetista Mary-Claire King, el escritor Eduardo Mendoza y el sociólogo Douglas Massey.

Carlos Alvarez/Getty Images

Durante la ceremonia, la artista mexicana conmovió con su discurso, ante los Reyes y personalidades del mundo cultural, reafirmando su visión poética y humanista del arte.

La foto no es la verdad, sino la interpretación de la realidad.
Graciela Iturbide.

Con más de cinco décadas dedicadas a retratar la vida, las tradiciones y los contrastes de México, Graciela Iturbide fue reconocida por su mirada sensible, comprometida y profundamente humana.

Graciela Iturbide España
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
