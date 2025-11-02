Suscríbete
Personalidades

Lupita Jones reveló por qué fue destituida como directora de Miss Universo

La ex reina de belleza recordó su polémica salida de la franquicia de la industria de la belleza en nuestro país

November 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lupita-jones-salida-de-miss-universo.jpg

INSTAGRAM

Lupita Jones concedió una entrevista a Isabel Lascuraín, con quien habló sobre su polémica salida de la organización de Miss Universo, que la destituyó como directora de la franquicia en México en noviembre de 2023.

Tras casi 30 años al frente del concurso de belleza en México, la mexicana describió que esto la hizo sentir muy mal. “Me sacaron a la mala, si fue muy corriente la forma en la que lo hicieron, pero bueno x, yo sigo adelante”.

“Después de que salí, me esmeré por generar mi propia marca que es Mexicana Universal”, añadió.

Lupita Jones reveló que su despido se dio cuando habló públicamente de las nuevas reglas que implementaría en certamen. “Eso fue de los temas que me empezaron a poner en la lupa para ser indeseable para la organización de Miss Universo, cuando empezaron a haber estos cambios, yo creo que fui la única que se atrevió a decir públicamente que no estaba de acuerdo”.

“A partir de ahí me empezaron a poner en la mira de todo lo que yo hiciera o dijera”, contó Jones sobre su postura, la cual generó inconformidad dentro de la organización.

Además, dijo que a pesar de que su opinión le costó el puesto, no se han implementado nuevas reglas. “Hay mucha hipocresía y mucho engaño en todo esto y lo lamento por la comunidad.

Lupita Jones Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
