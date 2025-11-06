Suscríbete
Realeza

Ingrid de Noruega habla del escándalo legal que enfrenta su hermano Marius Borg

La princesa, hija de Haakon y Mette-Marit de Noruega opinó sobre su medio hermano acusado de violación y otros delitos

November 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ingrid-de-noruega-habla-de-su-medio-hermano

Instagram

El pasado agosto, la Fiscalía imputó formalmente a Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, por cuatro casos de violación y otros 28 delitos, entre ellos, maltrato, amenazas, infracciones de tránsito y alteración del orden público.

La noticia llegó tras más de un año de investigación, en la que el hijo de la princesa fue señalado de 32 cargos que serán juzgados a partir del próximo año. De ser declarado culpable, Marius podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

Al respecto, su media hermana Ingrid Alexandra de Noriega, rompió el silencio sobre su sentir en torno a la polémica que envuelve a la familia.

La heredera al trono noruego, suele mantener un estilo de vida reservado y alejado de las polémicas, sin embargo, en una reciente entrevista con el canal “NRK”, la joven de 21 años compartió que se trata de un tema muy complejo para sus padres.

“Por su puesto que es difícil, tanto para los que estamos cerca, para mí como hermana, para mamá y papá, y por supuesto también para todos los que se han visto afectados por el caso.

Ingrid se limitó a dar más detalles, aunque por otro lado habló de la enfermedad que aqueja su mamá, quien en 2018 fue diagnosticada con fibrosis pulmonar.

“Es difícil. Mamá lleva mucho tiempo con una enfermedad crónica, pero intento mantenerme en contacto con ella y hablamos mucho por teléfono. Creo que ella quiere que esté aquí estudiando. Lo sé. Pero claro que es difícil estar lejos. Estoy orgullosa de mi madre, tiene una fuerza de voluntad increíble para seguir adelante”.

Ingrid de Noruega Marius Borg
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Así es el majestuoso comedor real del Palacio de Madrid donde los reyes celebran sus cenas de gala
Realeza
Así es el majestuoso comedor real del Palacio de Madrid donde los reyes celebran sus cenas de gala
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
david-beckham.jpeg
Realeza
David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-andres-nueva-casa.png
Realeza
Así es el nuevo hogar de Andrés tras perder sus títulos
November 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sarah-ferguson-despedida-trabajo-y-se-va-de-residenciajpg
Realeza
Sarah Ferguson es despedida de su trabajo por emails que envió a Jeffrey Epstein
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
royal-lodge-principe-andresjpg
Realeza
Royal Lodge: Así es la casa real británica, en donde vivía el Príncipe Andrés
Aunque su nombre no suena tanto como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor, la mansión Royal Lodge ha sido una de las residencias más emblemáticas y discretas de la familia real británica
October 30, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
principe-andres-renuncia-a-sus-titulos.jpg
Realeza
El rey Carlos III retira sus títulos al príncipe a Andrés y anuncia su salida de Royal Lodge
La decisión del hermano del rey Carlos III surge tras el escándalo de acusaciones de abuso sexual en contra del hijo de la difunta reina Isabel II
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william-advertencia-primas
Realeza
El príncipe William lanza advertencia a sus primas Beatriz y Eugenia por culpa del príncipe Andrés
Según Page Six, el príncipe habría lanzado una dura advertencia a sus primas por la negativa de su padre Andrés para abandonar el Royal Lodge
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Príncipe Harry y Meghan Markle sorprenden en el Dodger Stadium durante la Serie Mundial 2025
Realeza
Príncipe Harry y Meghan Markle sorprenden en el Dodger Stadium durante la Serie Mundial 2025
La pareja disfrutó del emocionante encuentro entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
princesa-leonor-premios-princesa-de-asturias.jpeg
Realeza
El discurso de la Princesa Leonor con el que emocionó a sus padres
La heredera al trono emocionó a su familia en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 con un discurso lleno de madurez, cercanía y emoción
October 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez