Ingrid de Noruega habla del escándalo legal que enfrenta su hermano Marius Borg

El pasado agosto, la Fiscalía imputó formalmente a Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, por cuatro casos de violación y otros 28 delitos, entre ellos, maltrato, amenazas, infracciones de tránsito y alteración del orden público.

La noticia llegó tras más de un año de investigación, en la que el hijo de la princesa fue señalado de 32 cargos que serán juzgados a partir del próximo año. De ser declarado culpable, Marius podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

Al respecto, su media hermana Ingrid Alexandra de Noriega, rompió el silencio sobre su sentir en torno a la polémica que envuelve a la familia.

La heredera al trono noruego, suele mantener un estilo de vida reservado y alejado de las polémicas, sin embargo, en una reciente entrevista con el canal “NRK”, la joven de 21 años compartió que se trata de un tema muy complejo para sus padres.

“Por su puesto que es difícil, tanto para los que estamos cerca, para mí como hermana, para mamá y papá, y por supuesto también para todos los que se han visto afectados por el caso.

Ingrid se limitó a dar más detalles, aunque por otro lado habló de la enfermedad que aqueja su mamá, quien en 2018 fue diagnosticada con fibrosis pulmonar.

“Es difícil. Mamá lleva mucho tiempo con una enfermedad crónica, pero intento mantenerme en contacto con ella y hablamos mucho por teléfono. Creo que ella quiere que esté aquí estudiando. Lo sé. Pero claro que es difícil estar lejos. Estoy orgullosa de mi madre, tiene una fuerza de voluntad increíble para seguir adelante”.