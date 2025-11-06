Suscríbete
Ludwika Paleta y su hijo comparten créditos en la pantalla

La actriz y su hijo protagonizan juntos la película “Después”, que se estrenará próximamente

November 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Nicolás Haza y Ludwika Paleta

Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza actúan juntos en la historia de Sofía Gómez sobre el suicidio. La cinta titulada “Después”, donde ambos son madre e hijo, como en la vida real, se estrenará el 13 de noviembre.

En la cinta, Carmen (Ludwika) se enfrenta a la pérdida de su hijo Jorge (Nicolás), quien se ahoga al salir a caminar por la noche en la playa, sin saber si fue un suicidio o un accidente. Además, Ludwika se enfrenta a los secretos que su hijo guardaba, como sus relaciones amorosas o la relación de su padre después de separarse de ella. Carmen intenta rehacer su vida tras la inesperada muerte de su único hijo, se había convertido en su mejor amigo después de que su padre los abandonara cuando él era un niño, y cuya pérdida la lleva a descubrir aspectos desconocidos de su vida que ponen en duda todo lo que creía saber sobre él.

Sofía Gómez, contó que la idea original del guión de la cinta surgió cuando se preguntó, ¿qué sucede con las personas más cercanas a alguien que murió? “La persona que se fue se convierte en una colección de memorias que a veces es contradictoria, porque cada persona tiene una idea distinta de quién fue alguien y que en esas contradicciones a veces uno encuentra frustración y dolor de no entender cuando sucede una pérdida”.

La historia no está basada en hechos reales, pero el personaje de Jorge si está inspirado en dos personas que murieron jóvenes, por razones distintas, pero que según la productora por vivir intensamente tuvieron una muerte temprana.

Este proyecto que se enfoca en la maternidad y la lucha de una madre por reconstruir su vida tras la muerte de su hijo, marca del debut de Nicolás Haza en la pantalla, además de compartir set con su mamá por primera vez. En la película hay una escena donde el personaje de Ludwika Paleta entra a reconocer el cuerpo de su hijo en la morgue y la actriz pidió que no pusieran el cuerpo ni la cara de Nicolás.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
