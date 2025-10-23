Selena Gomez revela cuál fue su vestido favorito de su boda con Benny Blanco

Selena Gomez abrió su corazón sobre uno de los días más importantes de su vida. Durante su visita al Jennifer Hudson Show, la cantante habló por primera vez sobre su boda con Benny Blanco y confesó cuál de los tres vestidos que lució durante la celebración fue su favorito.

No quería que nadie tomara fotos de mi boda a menos que fuera yo misma. Trato de mantener mi vida lo más privada posible. Ese vestido era para el look principal, y luego este otro fue hecho por Ralph Lauren. Todos fueron de Ralph Lauren, pero este fue mi favorito. Selena Gomez.

Instagram: Ralph Lauren.

La revelación no solo confirma su preferencia por el diseño clásico y atemporal, sino también su deseo de controlar la narrativa de su boda, compartiendo los momentos más especiales a su ritmo y en sus propios términos.

Con esta entrevista, Selena vuelve a demostrar que su elegancia va más allá de la moda, combinando la sofisticación de Ralph Lauren con su esencia sencilla, reservada y profundamente auténtica.