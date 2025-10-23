Yolanda Andrade regresa a la televisión; así fue su reaparición

Tras atravesar complicados momentos de salud, Yolanda Andrade está de vuelta luego de ausentarse varios meses. La llegada de la conductora a los foros de televisión fue muy emotiva, estuvo llena de aplausos y muestras de cariño por parte del equipo de producción, y en especial de su amiga y compañera, Montserrat Oliver.

Yolanda fue recibida entre abrazos y aplausos por Montserrat a la entrada de las instalaciones. Usuarios en redes sociales compartieron videos del emotivo momento, resaltando la complicidad que existe entre ambas conductoras, quienes no pudieron contener las lágrimas al verse después de tanto tiempo.

Yolanda expresó visiblemente conmovida por el reencuentro lleno de afecto tras el largo periodo de salud que la mantuvo alejada. “Estoy feliz, estoy muy agradecida, valoro mucho la presencia de mis amigo que vinieron a saludarme”.

Con su regreso al programa, Yolanda Andrade retoma su lugar junto a Montserrat con quien grabará los siguientes episodios del programa. La producción de Unicable ha adelantado que parte de estas grabaciones incluirán los instantes más emotivos de su reencuentro.