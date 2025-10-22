Suscríbete
Entretenimiento

Ellos son los artistas que se suman a las presentaciones de los Latin Grammy

Los Latin GRAMMYs® se transmitirán el jueves, 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arenade Las Vegas

October 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-ivet.playa.jpg

INSTAGRAM

La Academia Latina de la Grabación® anunció actuaciones adicionales para la 26.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®. La lista incluye a los actuales nominados Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera). También actuarán los ganadores del Latin GRAMMY®, Grupo Frontera, la ocho veces ganadora del GRAMMY®, Kacey Musgraves, y Carlos Santana, ganador de múltiples GRAMMYs y Latin GRAMMYs.

En esta edición de los Latin GRAMMYs®, Rauw Alejandro obtuvo dos nominaciones, incluyendo Álbum del Año y Mejor Interpretación Reggaeton, mientras que Edgar Barrera recibió 10 nominaciones, entre ellas Canción del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Canción Urbana, Mejor Canción Tropical, Mejor Canción Regional Mexicana, Compositor del Año y Productor del Año. Joaquina recibió cuatro nominaciones incluyendo Álbum del Año, Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, Mejor Canción Pop/Rock y Mejor Álbum Cantautor, y Christian Nodal fue nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Nathy Peluso recibió dos nominaciones incluyendo Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana y Mejor Canción Urbana, mientras que Elena Rose recibió cuatro nominaciones incluyendo Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina. Alejandro Sanz recibió cuatro nominaciones incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, mientras que Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera) fue nominado a Mejor Canción Regional Mexicana.

Las presentaciones anteriormente anunciadas incluyen a los actuales nominados Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, así como la Persona del Año 2025, Raphael.

La 26.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves, 13 de noviembre. La transmisión, de tres horas de duración, será producida por TelevisaUnivision, la compañía líder de contenido en español del mundo, y será transmitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).

Latin Grammy
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
Entretenimiento
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Juanpa Zurita conoce a Guillermo del Toro durante la premiere de "Frankenstein" - Nueva York
Entretenimiento
Juanpa Zurita y Guillermo del Toro en la premiere mundial de ‘Frankenstein
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Barbie Ferreira deslumbra con su transformación
Entretenimiento
Barbie Ferreira sorprende con su nueva imagen
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía hizo historia en Callao por su nuevo álbum LUX
Entretenimiento
Rosalía convierte la plaza de Callao en un experimento social, ¿terminó en decepción?
October 20, 2025
 · 
Tania Franco
belinda
Entretenimiento
Belinda revela que fue hospitalizada de emergencia
Con una rodillera visible en su pierna izquierda, la cantante explicó que atraviesa un momento complicado de salud
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-jennifer-lopez-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez rompe el silencio sobre si tuvo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl
La diva del bronx aclaró que su crítica no fue hacia Shakira, sino a la producción del Super Bowl 2020
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kevin-federline-britney-spears-polemica.jpeg
Entretenimiento
Britney Spears se defiende de las polémicas acusaciones de su exesposo Kevin Federline
La cantante negó los señalamientos en el nuevo libro del padre de sus hijos y aseguró que sus declaraciones buscan dañarla
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-ojani-noa-relacion.jpeg
Entretenimiento
Ex de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad tras decir que nadie la ha amado de verdad
Ojani Noa, ex de la artista aseguró que ella destruye cada relación que toca
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman
Entretenimiento
Captan en video a Ben Affleck discutiendo con Jennifer Lopez en una alfombra roja
Las cámaras captaron una aparente discusión entre la pareja; y la reacción de JLO está volviéndose viral
October 19, 2025
 · 
Tania Franco