Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni ingresa a prisión para cumplir condena de 5 años

El expesidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por corrupción en el caso de los fondos recibidos de Gadafi durante la campaña electoral de 2007.

Nicolas es acusado de haber financiado ilegalmente su campaña presidencial con dinero procedente del régimen libio de Muamar el Gadafi. Sarkozy gobernó Francia entre 2007 y 2012.

Hoy comienza a cumplir su pena en la cárcel de Santé. De la mano de su esposa Carla Bruni, quien lo ha apoyado incondicionalmente, salió de su casa al oste de París, y después ella compartió en Instagram el mensaje publicado en X por Sarkozy de camino a la cárcel.

“Esta mañana no se encierra a un antiguo presidente de la República, sino a un inocente.. seguiré denunciando este escándalo judicial, este calvario que sufro desde hace más de 10 años... esta mañana siento una profunda pena por Francia, humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. No me cabe duda de que la verdad triunfará. Pero el precio a pagar ha sido enorme”.

El expolítico expresó antes de ingresar a prisión, “no tengo nada de qué lamentarme porque mi esposa y mis hijos están a mi lado”.

Horas antes, Carla Bruni, quien se dejó ver visiblemente afectada, dedicó un post a su esposo con imágenes acompañadas de unos versos de su canción “Les sépares": ‘Cómo vivirán los que están separados cuando sus días están contados? ¿Cómo dormirán sin que sus suspiros se mezclen? ¿Cómo vivirán los separados el dolor de la ausencia?”.

Las imágenes del expresidente y la modelo causaron revuelo en redes sociales. Carla Bruni despidió a su esposo ante su ingreso a prisión a las nueve de la mañana. Al salir de su casa de la mano de su esposo, Bruno saludó y agradeció a las personas que se reunieron para mostrarle apoyo antes de subir al vehículo escoltado por la policía.

Con su ingreso a prisión, se convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado desde la instauración de la República. “Nicolas, te queremos”, gritaban entre aplausos los que acudieron a despedir al expresidente.

Además de su esposa, sus hijos, Jean, Louis y Giulia también lo acompañaron entre gestos de amor, unión y lágrimas.

