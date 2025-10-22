Suscríbete
Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Zócalo de la CDMX

Netflix anunció que este 8 de noviembre exhibirán de forma gratuita el concierto del Divo de Juárez a las 20:00 horas

October 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Lanzan video inédito de Juan Gabriel

El icónico primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo Capitalino 35 años después, para que miles de fans de la música del fallecido artista puedan recordar sus éxitos.

El concierto realizado en mayo de 1990, donde cantó acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Enrique Patrón de Rueda, tendrá una proyección especial este 8 de noviembre en la Plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino, según informó la Secretaría de Cultura de la CDMX en alianza con la plataforma de streaming Netflix.

La proyección será gratuita y promete recordar uno de los conciertos más importantes de la música popular mexicana, en una velada especial llena de nostalgia y emoción.

Cuando Juan Gabriel se presentó en el Palacio de Bellas Artes en 1990, hizo historia al ser uno de los primeros artistas populares en presentarse en Bellas Artes. Su recital con la Orquesta Sinfónica Nacional marcó un antes y un después para el artista.

El Zócalo será el escenario en el que se homenajeará al cantautor oriundo de Parácuaro, Michoacán. La proyección incluirá imágenes inéditas nunca antes vistas que complementarán y que pertenecen a la serie documental: “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, que comparte más de cuatro décadas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, la cual se estrenará este 30 de octubre en Netflix.

Además de la proyección, también estará disponible material fotográfico nunca antes visto de Juan Gabriel a partir del 27 de octubre en la estación de metro Bellas Artes, y del jueves 30 en el Ángel de la independencia y la glorieta de la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma.

Juan Gabriel Bellas Artes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
