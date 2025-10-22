Suscríbete
Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow lanza su primera canción

Apple sorprendió con su voz en su debut en el escenario

October 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Apple Martin dejó en claro que heredó la magnética voz de su padre con su primer single “Satelites” en colaboración con Jade Street.

La joven ha demostrado que el arte corre por sus venas por sus famosos padres. Hemos podido ver a Apple modelando junto a su madre en una campaña de GAP. Respecto a su vida académica, está estudiando Derecho en Vanderbilt y está incursionando en la música.

El próximo 28 de octubre lanzará un single con el dúo emergente de Los Ángeles, y ya hemos podido escucharlo en directo en una actuación en Nashaville el pasado 17 de octubre.

A sus 21 años, Apple tomó el micrófono en Cannery Hall para presentar este tema que lanzará la próxima semana. Internautas en redes sociales señalaron que ha heredado el talento de su padre, aunque está demostrando su propio estilo con una voz suave y delicada.

Cabe mencionar que ya figuraba como compositora junto a Selena Gomez en el tema Let Somebody Go de Coldplay que se incluía en su álbum Music of the Spheres. Ademas, cuando era todavía una niña, acompañó a su padre en un evento benéfico de Malibu Boys and Girls Club, donde interpretaron a dúo la canción de Ariana Grande, Just a Little Bit of Your Heart.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
