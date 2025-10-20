Suscríbete
Captan en video a Ben Affleck discutiendo con Jennifer Lopez en una alfombra roja

Las cámaras captaron una aparente discusión entre la pareja; y la reacción de JLO está volviéndose viral

Tania Franco
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron protagonistas de la alfombra roja del screening de Kiss of the Spider Woman el pasado 6 de octubre de 2025 en Nueva York. Sin embargo, lo que debía ser un momento glamuroso se convirtió en viral por un clip que circula en TikTok y otras plataformas.

El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman

El video muestra a la pareja aparentemente en medio de una discusión. Mientras Ben luce serio y tenso, Jennifer Lopez parece notar la presencia de las cámaras y opta por sonreír para disimular. El instante, aunque breve, fue suficiente para generar miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

Los fans se dividen entre quienes aseguran que se trató de un simple malentendido y quienes creen que es reflejo de la tensión que, en ocasiones, la pareja ha mostrado en público.

