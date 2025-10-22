Suscríbete
Entretenimiento

Britney Spears asegura que sufre daño cerebral

La cantante compartió en redes sociales que sufrió daños tras años de conflictos personales y familiares con su exesposo Kevin Federline

October 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
britney spears

.

Getty

Britney Spears aseguró que padece daño cerebral por las experiencias traumáticas que ha vivido en el pasado. A través de una extensa publicación en redes sociales, la cantante se refirió a un periodo de su vida mencionado en su libro “The Woman in Me”, donde sufrió problemas de salud y de abuso.

“Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante 4 meses dejé de tener mi puerta privada y se me obligó ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún sitio”.

La cantante añadió que, “siento que mis alas me fueron arrebatadas y que tuve daño cerebral hace mucho tiempo, al 100%... por supuesto, he superado ese momento problemático de mi vida y estoy bendecida de estar vida”.

“Mi cuerpo fue asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante cinco meses... de todos modos, sé que mi publicación y mis bailes parecen tontos, pero me hicieron recordar cómo volar. La gente es increíblemente cruel... al día de hoy sigo sin volar como solía hacerlo”, añadió.

El mensaje de Britney Spears se publicó previo al lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, quien en su libro You Thought You Knew, aborda detalles sobre su matrimonio con la cantante, su salud mental y el ambiente en el que crecieron sus hijos.

Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
