Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes

El cantante de Il Volo protagonizó un momento inesperado durante su presentación en vivo, la reacción del público se viralizó en redes sociales

October 21, 2025 • 
Tania Franco
Getty Images.

Durante un reciente concierto del trío italiano: Il Volo, el cantante Gianluca Ginoble protagonizó una escena tan inesperada como divertida que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La agrupación italiana se preparaba para comenzar una de sus interpretaciones más esperadas cuando, de pronto, las luces se centraron sobre Ginoble. El público aguardaba el primer verso, pero el artista levantó la mano y con una sonrisa admitió:

¡Me olvidé del micrófono!
Gianluca Ginoble.

La confesión espontánea provocó una ola de risas y aplausos entre los asistentes. Entre gestos cómplices y carcajadas, el tenor se vio obligado a detener el inicio del tema para dirigirse hacia el costado del escenario, donde un miembro del equipo le alcanzó el micrófono y, de paso, una hoja con la partitura.

Los cantantes sin micrófonos son nada...
Gianluca Ginoble.

El momento, captado por varios fanáticos, se difundió rápidamente en redes sociales, donde los usuarios celebraron la naturalidad y el carisma de Ginoble. Muchos destacaron cómo incluso los artistas más experimentados pueden tener lapsos tan humanos y entrañables.

@eliogimenez1

Cosas que pueden pasar en un concierto #ilvolo #gianluca @ilvolomusic #lima

♬ Grande amore (Eurovision Version) - Il Volo

Il Volo
Tania Franco
