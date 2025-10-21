Grace Wales Bonner: Nueva Directora Creativa de Hermès Hombre

La lujosa casa de moda francesa Hermès acaba de nombrar a Grace Wales Bonner como la nueva directora creativa de su colección masculina, sucediendo a Véronique Nichanian, quien estuvo al mando durante 37 años. Este cambio de liderazgo es una apuesta por la innovación y el talento contemporáneo, con Wales Bonner, una de las diseñadoras más prometedoras de su generación, al frente.

Con una fuerte influencia africana y una formación en la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins, Grace ha ganado reconocimiento por su impecable trabajo en tailoring y su dedicación a la artesanía. Su carrera ha estado marcada por colaboraciones de alto perfil, como su asociación con Adidas, y por su participación en eventos clave de la moda, como el comité anfitrión de la Met Gala 2025.

Wales Bonner no solo es conocida por su habilidad para fusionar lo tradicional con lo moderno, sino también por su enfoque en el trabajo artesanal, que ha caracterizado sus diseños. En 2016, ganó el prestigioso LVMH Prize, un reconocimiento que catapultó su carrera. En 2023, fue invitada a colaborar en la edición de primavera de la famosa Pitti Uomo en Florencia, consolidando su posición como una de las voces más relevantes en la moda contemporánea.

Con su visión única y su enfoque innovador, Grace Wales Bonner está lista para llevar la colección masculina de Hermès a nuevas alturas, manteniendo la esencia de la maison mientras introduce su estilo distintivo y vanguardista.

