Suscríbete
Entretenimiento

Rosalía convierte la plaza de Callao en un experimento social, ¿terminó en decepción?

Miles de fans se reunieron en Madrid tras un misterioso live de Rosalía que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral sin precedentes

October 20, 2025 • 
Tania Franco
Rosalía hizo historia en Callao por su nuevo álbum LUX

Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Lo que ocurrió en el centro de Madrid con Rosalía no fue una simple activación promocional, sino un fenómeno social. Miles de personas se reunieron en la plaza de Callao tras una transmisión en vivo desde Instagram en la cuenta de la artista, que prometía la sorpresa de presentar LUX, su nuevo álbum. Lo que pocos imaginaban es que lo que parecía un evento sorpresa terminaría convirtiéndose en una escena salida de Black Mirror.

Durante su live de Instagram, Rosalía inició en lo que parecía un cuarto de hotel, para después subirse a un coche y mencionar que se dirigiría a Callao. Bastó eso para que, en cuestión de minutos, el rumor se esparciera por redes sociales y la plaza comenzara a llenarse de fans.

Rosalía llena la plaza Callao en Madrid, España

Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Algunos llegaron con cervezas, otros con altavoces y teléfonos en mano, siguiendo el recorrido del coche de la artista por el streaming. La emoción era colectiva: todos esperaban ver aparecer a Rosalía en algún punto del icónico lugar, quizá en una terraza, un balcón o incluso, como algunos fantaseaban, “volando” vestida de ángel como en su portada.

¿El caos de un fenómeno viral fue decepcionante?

Sin embargo, lo que sucedió después fue tan caótico como fascinante. Rosalía nunca salió al escenario improvisado. En su lugar, se mostró brevemente desde las ventanas de un hotel cercano, saludando a la multitud que la esperaba con euforia. No hubo palabras, no hubo show. Solo un gesto que, para muchos, dejó una sensación ambigua entre la decepción y la fascinación.

La proyección de la portada de LUX en la fachada de Callao fue el único momento tangible del evento. Pero el efecto ya estaba logrado: miles de personas congregadas, redes sociales explotando y una conversación global sobre lo que acababan de presenciar. Sin escenario, sin guion, sin control.

Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
britney spears
Entretenimiento
Britney Spears asegura que sufre daño cerebral
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
Entretenimiento
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Juanpa Zurita conoce a Guillermo del Toro durante la premiere de "Frankenstein" - Nueva York
Entretenimiento
Juanpa Zurita y Guillermo del Toro en la premiere mundial de ‘Frankenstein
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Barbie Ferreira deslumbra con su transformación
Entretenimiento
Barbie Ferreira sorprende con su nueva imagen
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
belinda
Entretenimiento
Belinda revela que fue hospitalizada de emergencia
Con una rodillera visible en su pierna izquierda, la cantante explicó que atraviesa un momento complicado de salud
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-jennifer-lopez-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez rompe el silencio sobre si tuvo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl
La diva del bronx aclaró que su crítica no fue hacia Shakira, sino a la producción del Super Bowl 2020
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kevin-federline-britney-spears-polemica.jpeg
Entretenimiento
Britney Spears se defiende de las polémicas acusaciones de su exesposo Kevin Federline
La cantante negó los señalamientos en el nuevo libro del padre de sus hijos y aseguró que sus declaraciones buscan dañarla
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-ojani-noa-relacion.jpeg
Entretenimiento
Ex de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad tras decir que nadie la ha amado de verdad
Ojani Noa, ex de la artista aseguró que ella destruye cada relación que toca
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman
Entretenimiento
Captan en video a Ben Affleck discutiendo con Jennifer Lopez en una alfombra roja
Las cámaras captaron una aparente discusión entre la pareja; y la reacción de JLO está volviéndose viral
October 19, 2025
 · 
Tania Franco