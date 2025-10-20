Suscríbete
Pandora honra el Día de Muertos con estos charms

Este mes, Pandora abraza dos de las celebraciones más representativas de la temporada con lanzamientos que unen lo místico, lo simbólico y lo emocional: una colección inspirada en Halloween y charms conmemorativos dedicados al Día de Muertos. Dos formas de rendir homenaje a la fantasía, la memoria y los lazos que trascienden el tiempo

October 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
792817C01_ABC123_MODEL_eCOM_02_RGB.jpg

La fantasía cobra vida

Con un toque lúdico y coleccionable, Pandora presenta nuevos charms que brillan en la oscuridad y celebran el espíritu de Halloween desde una perspectiva encantadora y contemporánea.

Protagonizados por un fantasma amistoso y un ataúd que se abre para revelar un esqueleto luminoso, estos diseños capturan el lado divertido y mágico de la fecha.

Ideales para quienes disfrutan del encanto gótico o de los detalles con personalidad, son piezas que invitan a llevar la celebración —literalmente— más allá del disfraz.

792811C01_ABC123_MODEL_eCOM_02_RGB.jpg

Un homenaje a la memoria

En contraste con el misterio de Halloween, Pandora presenta un charm inspirado en el Día de Muertos, una de las tradiciones más significativas y coloridas de la cultura mexicana.

Rico en color, simbolismo y detalle artesanal, este diseño honra la conexión eterna con quienes ya no están, convirtiéndose en un tributo a la presencia que perdura en los recuerdos. Más que una joya, es un recordatorio de amor, legado y unión entre generaciones.

794058C01_RGB.jpg

Historias que iluminan la temporada

Ya sea con el brillo tenue de un charm que resplandece en la oscuridad o con los tonos vibrantes del Día de Muertos, Pandora celebra esta época del año con piezas que iluminan desde las sombras y evocan las emociones que unen ambas celebraciones: la fantasía, la memoria y la conexión.

794058C01_V2_RGB.jpg

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
