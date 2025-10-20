Suscríbete
Moda

Tiffany llega a la pantalla grande

El estreno de Frankenstein se une con el lujo de Tiffany & Co

October 20, 2025 • 
Isabela Gonzalez
“Frankenstein,” Tiffany & Co.

Instagram.

La icónica marca de joyería de lujo Tiffany & Co. da un paso audaz al colaborar con uno de los servicios de streaming más exitosos del momento, Netflix, en una iniciativa que fusiona el glamour de sus piezas con el cine de autor. Esta colaboración se materializa con la inclusión de sus exclusivas joyas en la nueva producción de Guillermo del Toro, Frankenstein, que cuenta con un elenco estelar, encabezado por Jacob Elordi. Esta no es solo una exposición de joyería, sino un evento que combina la magia del cine con el arte del diseño en un escenario único.

El estreno de las joyas de Tiffany & Co. se podrá disfrutar en vivo en las tiendas departamentales Selfridges de Londres, donde las vitrinas estarán diseñadas para evocar el oscuro y fascinante universo de la película, inspirándose en su set de laboratorio y la atmósfera gótica del filme. Esta misma instalación será replicada en la emblemática vitrina de la flagship store de Tiffany en la Quinta Avenida de Nueva York, con proyecciones de escenas clave que transportarán a los espectadores a este mundo visualmente cautivador.

Lo fascinante de esta colaboración es que, por primera vez, el público podrá admirar las joyas que no solo son un símbolo de lujo y elegancia, sino que también cobran vida en la gran pantalla. Estas piezas, que han sido diseñadas para complementar la estética del filme, se convierten en elementos narrativos dentro de la historia. Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se estrenará en cines el 17 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre, marcando el inicio de esta innovadora alianza entre Tiffany y el mundo del cine.

Isabela Gonzalez
Más contenido como este
Cartier reafirma su vínculo con México con una colección exclusiva de alta joyería
Moda
Cartier reafirma su vínculo con México con una colección exclusiva de alta joyería
October 15, 2025
 · 
Tania Franco
Cómo usar a tu favor los tres colores que la princesa de Gales lleva con elegancia: burgundy, amarillo y verde militar
Moda
Cómo llevar los colores otoñales al estilo de la princesa de Gales
October 15, 2025
 · 
Tania Franco
maria-grazia-fendi.jpeg
Moda
Maria Grazia Chiuri es la nueva directora creativa de Fendi
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
HIGH_RGB_2025Q3E_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_styled_08_1x1_RGB.jpg
Moda
Pandora y Disney Princess: historias que se reinventan en joyas
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
HIGH_RGB_2025Q4G_collection_disney_go_ac_tp_product_marvel_06_RGB.jpg
Moda
El multiverso llega a la nueva colección de Pandora
El universo de los héroes se expande más allá de los cómics para convertirse en joya. Marvel x Pandora regresa con una colección que reinterpreta el poder, la fuerza y la individualidad a través de piezas que brillan con significado propio.
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Japanese Americana: la fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual
Moda
¿Cómo es el estilo Japanese Americana? La fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual
Oversized, retro y con raíces en la posguerra, este estilo mezcla lo mejor de la ropa de trabajo estadounidense con la visión minimalista japonesa
October 08, 2025
 · 
Tania Franco
Schiaparelli - Paris Fashion Week - Vestido de cabeza de león
Moda
El simbolismo del vestido de león de Schiaparelli
Después del impacto visual y la controversia, el verdadero significado de la cabeza de león va más allá de la moda
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
natalia-y-michele-a-love-story-by-bulova-shoot-intimo-boda.jpg
Moda
Natalia y Michele a love story by Bulova
Una mirada íntima al shoot de bodas de Natalia Juárez y Michele Libretti, a meses de su gran día.
October 06, 2025
 · 
Caras
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
Moda
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
¡Aeropuertos, playas, supermercados y hasta un cohete espacial! repasamos los montajes más espectaculares que Karl Lagerfeld hizo durante su era en Chanel.
October 06, 2025
 · 
Tania Franco