Tiffany llega a la pantalla grande

La icónica marca de joyería de lujo Tiffany & Co. da un paso audaz al colaborar con uno de los servicios de streaming más exitosos del momento, Netflix, en una iniciativa que fusiona el glamour de sus piezas con el cine de autor. Esta colaboración se materializa con la inclusión de sus exclusivas joyas en la nueva producción de Guillermo del Toro, Frankenstein, que cuenta con un elenco estelar, encabezado por Jacob Elordi. Esta no es solo una exposición de joyería, sino un evento que combina la magia del cine con el arte del diseño en un escenario único.

El estreno de las joyas de Tiffany & Co. se podrá disfrutar en vivo en las tiendas departamentales Selfridges de Londres, donde las vitrinas estarán diseñadas para evocar el oscuro y fascinante universo de la película, inspirándose en su set de laboratorio y la atmósfera gótica del filme. Esta misma instalación será replicada en la emblemática vitrina de la flagship store de Tiffany en la Quinta Avenida de Nueva York, con proyecciones de escenas clave que transportarán a los espectadores a este mundo visualmente cautivador.

Lo fascinante de esta colaboración es que, por primera vez, el público podrá admirar las joyas que no solo son un símbolo de lujo y elegancia, sino que también cobran vida en la gran pantalla. Estas piezas, que han sido diseñadas para complementar la estética del filme, se convierten en elementos narrativos dentro de la historia. Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se estrenará en cines el 17 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre, marcando el inicio de esta innovadora alianza entre Tiffany y el mundo del cine.

