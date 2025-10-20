El trofeo de Tane para el Gran Premio de México 2025

Este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo el Gran Premio de México 2025 que traerá grandes sorpresas para los aficionados que esperan con ansias ver a sus pilotos favoritos en la pista.

La casa joyera mexicana TANE, es la encargada de la elaboración del trofeo que se le entregará al ganador de la gran carrera.

Se trata de una pieza, elaborada con .925 plata y vermeil de oro amarillo de 23 quilates sobre una base de aventurina natural, que combina la excelencia artesanal con la pasión del automovilismo.

Desde hace una década, la casa mexicana elabora cada trofeo con un diseño que recrea las alas del águila de la bandera mexicana envolviendo una copa cónica, sello característico que ha hecho reconocible al trofeo.

La edición de este año mantiene esta inspiración y añade detalles en esmalte tricolor al reverso de la copa, reforzando la identidad del trofeo y rindiendo homenaje a los primeros diseños de la carrera moderna, iniciada en 2015.

Para conmemorar los 10 años de este diseño, TANE lanza la edición de colección 10 Aniversario 2025, una obra a escala que replica el trofeo original. Solo existirán 24 unidades numeradas y personalizables, un lujo reservado para coleccionistas.

El diseño mantiene su inspiración en la bandera nacional: alas que sugieren fuerza y libertad, esmalte tricolor que sella la identidad mexicana y detalles en vermeil de oro amarillo que contrastan con el brillo metálico.

Cada año, el trofeo TANE se entrega a los tres primeros lugares de la carrera y a la escudería vencedora, manteniendo su presencia histórica en el podio.

Las dimensiones varían según el lugar en el podio: 60 cm para los campeones y la escudería vencedora, 46 para el segundo y tercer puesto.