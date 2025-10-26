Suscríbete
¡Lando Norris gana el Gran Premio México! El triunfo que dio de qué hablar

El piloto británico de McLaren se llevó la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, estas fueron las opiniones dividas de su triunfo

October 26, 2025 • 
Tania Franco
El Gran Premio de México 2025 tuvo todos los ingredientes de una carrera intensa. Sin embargo, el momento más inesperado llegó después de la bandera a cuadros, cuando parte del público abucheó al ganador, Lando Norris.

El piloto británico, que consiguió una victoria impecable para McLaren, fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos durante la ceremonia del podio. Aunque Norris mantuvo la calma y agradeció el apoyo de los fans mexicanos, las redes sociales estallaron con comentarios divididos.

Según algunos rumores, los abucheos se habrían originado por la percepción de preferencia hacia el piloto inglés en ciertas decisiones durante la carrera, aunque nada ha sido confirmado oficialmente. Otros aseguran que fue simplemente una reacción emocional del público, que esperaba un mejor resultado para Charles Leclerc de Ferrari o Max Verstappen de Red Bull, quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El ambiente se tornó aún más emotivo debido a la difícil jornada de Lewis Hamilton, quien compitió tras la reciente pérdida de su perrito y además fue sancionado con 10 segundos, lo que lo relegó a una posición más baja de la tabla.

A pesar de la tensión, el Gran Premio de México volvió a demostrar por qué es una de las fechas más apasionadas de la Fórmula 1: entre emociones, drama y un público entregado, cada carrera se vive como una historia que trasciende la pista.

