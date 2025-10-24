Suscríbete
Sports

Checo Pérez confirma que no estará en el GP de México 2025

El piloto que debutará el próximo año con Cadillac se perderá la carrera de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

October 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
checo-perez-gran-premio-de-mexico-2025.jpeg

La CDMX recibirá el GP de México 2025 de la Fórmula 1, del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de aficionados se darán cita para presenciar el evento más importante del automovilismo.

Desafortunadamente, este año no correrá Checo Pérez y tampoco estará presente en los eventos que se realizarán en el Autódromo. El tapatío explicó que verá el evento desde su casa y por medio de redes sociales mandó un mensaje a todos sus seguidores agradeciendo las muestras de cariño.

“Hola a todos los fans de México. Desafortunadamente, no voy a estar este fin de semana corriendo o en la pista, o en las tribunas, pero los voy a estar viendo desde mi casa.Y bueno, ya nos quedan solo cinco carreras más antes de que nos volvamos a ver en la pista. Muchas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo y estoy muy contento de volverlos a ver. Nos veremos pronto”.

Durante el evento “De la pista a la cancha”, que se llevó a cabo en Plaza Carso, el piloto Checo Pérez convivió con aficionados y declaró a los medios de comunicación que extrañará vivir toda la experiencia del fin de semana.

“Correr la pista y ver a toda la afición mexicana, que siempre me acuerdo que estaba por todo el mundo, pero cuando llegaba aquí a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial y es la mejor afición del mundo, yo creo que es lo que más voy a extrañar, a la afición”, precisó Pérez.

“Quiero disfrutar mi regreso en esta última etapa de mi carrera, estoy muy entusiasmado; ya tenemos todo listo, incluso el color del casco que voy a utilizar, va a ser negro. Siempre es bueno tener un equipo que te escucha y te valora, es lo que todo piloto desea tener. Ahora estoy metido en mucho trabajo con el simulador, vamos a tener unas pruebas en noviembre ya con mecánicos e ingenieros para el arranque en enero”, detalló.

Por otro lado, dijo que le gustaría que su ex compañero en Red Bull, Max Verstappen se llevara el GP.

“Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato, sin duda es el piloto que más se lo merece”.

Checo Pérez Formula 1 Gran Premio de México
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Max Verstappen mexico
Sports
GP de México 2025: lo que tienes que saber
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
trofeo-tane-gran-premio-mexico-2025.jpeg
Sports
El trofeo de Tane para el Gran Premio de México 2025
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-fortuna-hace-historia.jpg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia al convertirse en el primer futbolista multimillonario del mundo
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
balon-mundial-2026.jpeg
Sports
FIFA presenta “trionda” el balón con el que se disputará el Mundial 2026
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tenistas-abierto-mexicano-de-tenis-2026jpeg
Sports
El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco anuncia a tres jugadores top 10 para 2026
El ATP 500 dio a conocer a los jugadores estelares que estarán presentes en Acapulco para la edición XXXIII. Zverev, Shelton y Musetti encabezan el cuadro para 2026.
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mascotas-fifa-2026jpeg
Sports
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026
El Mundial 2026 ya tiene a sus estrellas; la FIFA reveló cuáles serán las tres mascotas para la Copa Mundial del próximo año
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
balon-de-oro-aitana.jpeg
Sports
Aitana Bonmatí vuelve a ganar el Balón de Oro por tercer año consecutivo
La futbolista española de 29 años está haciendo historia en el deporte
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donovan-carrillo-juegos-olimpicos.jpeg
Sports
Donovan Carrillo logra su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
El patinador mexicano aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno tras quedar en tercero durante el clasificatorio de patinaje artístico
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alegna-gonzalez-plata.jpeg
Sports
Alegna González gana la medalla de plata en Mundial de Atletismo Tokio 2025
Además de ganar la medalla de plata en la prueba de marcha de 20 km, la mexicana impuso un nuevo récord en el Campeonato Mundial de Atletismo
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez