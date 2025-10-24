Checo Pérez confirma que no estará en el GP de México 2025

La CDMX recibirá el GP de México 2025 de la Fórmula 1, del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de aficionados se darán cita para presenciar el evento más importante del automovilismo.

Desafortunadamente, este año no correrá Checo Pérez y tampoco estará presente en los eventos que se realizarán en el Autódromo. El tapatío explicó que verá el evento desde su casa y por medio de redes sociales mandó un mensaje a todos sus seguidores agradeciendo las muestras de cariño.

“Hola a todos los fans de México. Desafortunadamente, no voy a estar este fin de semana corriendo o en la pista, o en las tribunas, pero los voy a estar viendo desde mi casa.Y bueno, ya nos quedan solo cinco carreras más antes de que nos volvamos a ver en la pista. Muchas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo y estoy muy contento de volverlos a ver. Nos veremos pronto”.

Durante el evento “De la pista a la cancha”, que se llevó a cabo en Plaza Carso, el piloto Checo Pérez convivió con aficionados y declaró a los medios de comunicación que extrañará vivir toda la experiencia del fin de semana.

“Correr la pista y ver a toda la afición mexicana, que siempre me acuerdo que estaba por todo el mundo, pero cuando llegaba aquí a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial y es la mejor afición del mundo, yo creo que es lo que más voy a extrañar, a la afición”, precisó Pérez.

“Quiero disfrutar mi regreso en esta última etapa de mi carrera, estoy muy entusiasmado; ya tenemos todo listo, incluso el color del casco que voy a utilizar, va a ser negro. Siempre es bueno tener un equipo que te escucha y te valora, es lo que todo piloto desea tener. Ahora estoy metido en mucho trabajo con el simulador, vamos a tener unas pruebas en noviembre ya con mecánicos e ingenieros para el arranque en enero”, detalló.

Por otro lado, dijo que le gustaría que su ex compañero en Red Bull, Max Verstappen se llevara el GP.

“Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato, sin duda es el piloto que más se lo merece”.