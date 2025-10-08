Suscríbete
Moda

¿Cómo es el estilo Japanese Americana? La fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual

Oversized, retro y con raíces en la posguerra, este estilo mezcla lo mejor de la ropa de trabajo estadounidense con la visión minimalista japonesa

October 08, 2025 • 
Tania Franco
Japanese Americana: la fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual

Pinterest.

A primera vista, podría parecer una contradicción: ¿Japón y Estados Unidos compartiendo un mismo ADN estilístico? La respuesta es sí, y se llama Japanese Americana. Esta tendencia combina lo preppy y oversized con elementos de ropa de trabajo, siluetas retro de los años 90 y un aire minimalista.

El origen: de la posguerra a la moda

El Japanese Americana tiene sus raíces en la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación estadounidense en Japón, muchos soldados decidieron quedarse a vivir allí… y con ellos también su guardarropa.

Japanese Americana: la fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual

Pinterest.

¿Cómo usar el Japanese Americana?

Bomber jackets, carpenter pants, trucker jackets, camisetas blancas básicas y overalls comenzaron a inundar las tiendas japonesas de ropa de trabajo. Además, el cine americano de la época reforzó el imaginario aspiracional de estas siluetas en la juventud japonesa.

De esa mezcla cultural nació un estilo híbrido que con el tiempo se consolidó como una estética propia, reinterpretada en clave japonesa con atención al detalle, simplicidad y calidad.

Japanese Americana: la fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual

Pinterest.

El estilo Japanese Americana es mucho más que una tendencia estética, es el reflejo de un cruce cultural que transformó la moda en Japón tras la posguerra y que hoy se resignifica en clave retro y minimalista.

moda tendencias tendencias fashion
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Schiaparelli - Paris Fashion Week - Vestido de cabeza de león
Moda
El simbolismo del vestido de león de Schiaparelli
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
natalia-y-michele-a-love-story-by-bulova-shoot-intimo-boda.jpg
Moda
Natalia y Michele a love story by Bulova
October 06, 2025
 · 
Caras
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
Moda
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
October 06, 2025
 · 
Tania Franco
el-nuevo-ritual-de-los-relojes-de-compromiso-por-que-se-regalan-a-los-novios.png
Moda
Tiempo del “sí, acepto”: el nuevo ritual de los relojes de compromiso
October 03, 2025
 · 
Caras
Bottega Veneta
Moda
Louise Trotter Debuta con Fuerza en Bottega Veneta: La Artesanía Italiana Redefinida
Una colección que fusiona texturas innovadoras, sostenibilidad y el emblemático intrecciato, marcando el comienzo de una nueva era para la casa italiana
October 02, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Hemingway 6.jpg
Moda
Historiador Hemingway Icónico, una edición limitada que celebra el
espíritu libre del escritor más legendario del siglo XX
Inspirado por la vida apasionante y aventurera de Ernest Hemingway, Cuervo y Sobrinos presenta el Historiador Hemingway Icónico, un reloj que combina un diseño que trasciende el tiempo, artesanía Suiza y alma latina
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ZOE 8.jpg
Moda
El joyero que transforma cada apertura en un gesto de lujo cotidiano
El joyero Zoe Large Jewerly Box de WOLF 1834, una pieza de diseño que combina artesanía, sofisticación y un aire lúdico, pensada para la mujer que cuida de sus tesoros con el mismo detalle con el que elija sus accesorios
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
GW_FW25_BCA_1_GW0032L7-GW0032G3_1x1_.jpg
Moda
Guess Watches lanza una colección cápsula con causa
Durante octubre, un mes dedicado al autocuidado y la concientización sobre el cáncer de mama, la marca reafirma su compromiso con esta causa
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jonathan Anderson recibe ovación en Paris Fashion Week
Moda
¡Ovación para Jonathan Anderson! El director creativo de Dior recibió aplausos de pie con su pasarela
Su primer pasarela de una colección femenina con Dior en Paris Fashion Week fue un éxito mayor de lo que él imaginaba, con invitados como Johnny Depp de pie aplaudiendo
October 01, 2025
 · 
Tania Franco