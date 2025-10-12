Suscríbete
Moda

Pandora y Disney Princess: historias que se reinventan en joyas

Como en los mejores cuentos, la magia vuelve a tomar forma en joyas que guardan símbolos y significados

October 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
HIGH_RGB_2025Q3E_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_styled_08_1x1_RGB.jpg

Pandora y Disney presentan nuevas colecciones que reinterpretan a princesas inolvidables y sus mundos, convirtiendo valores como el amor, la valentía y la autenticidad en piezas diseñadas para el presente.

HIGH_RGB_2025Q3E_collection_disney_go_ac_tp_product_image_03_logo_vertical_some_b&b.jpg
HIGH_RGB_162344C01_RGB.jpg

Rapunzel: 15 años de luz y nuevos comienzos

Hace quince años, Tangled nos mostró que los sueños no tienen límites. Hoy, Pandora conmemora ese aniversario con dos piezas llenas de carácter: un anillo que refleja la determinación luminosa de Rapunzel y un charm de Pascal, el camaleón, con efecto térmico que cambia de color, lo que da un guiño a la amistad y la lealtad. Piezas que convierten un cuento en recordatorios personales de nuevos comienzos.

Beauty and the Beast: la belleza que va más allá de lo visible

La historia de Bella y la Bestia cobra vida en tres piezas bañadas en oro: un charm de la rosa encantada, un charm inspirado en el personaje de la veladora y un brazalete con motivo de rosa. Joyería que transforma los símbolos del relato en piezas contemporáneas, con un mensaje claro: la verdadera belleza trasciende las apariencias.

Princess Rings: autenticidad como nueva realeza

La colección de Pandora Princess Rings suma cuatro anillos bañados en oro, inspirados en Jasmine, Tiana, Bella y Rapunzel. Cada diseño refleja la esencia única de cada princesa —determinación, coraje, gracia y libertad— para convertirse en un emblema de estilo y un recordatorio de que la verdadera realeza está en ser auténtico.

Estas colecciones muestran piezas e historias que siguen vigentes y que Pandora y Disney las convierten en símbolos portables que inspiran, acompañan y conectan con quienes las llevan.

Pandora
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
HIGH_RGB_2025Q4G_collection_disney_go_ac_tp_product_marvel_06_RGB.jpg
Moda
El multiverso llega a la nueva colección de Pandora
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Japanese Americana: la fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual
Moda
¿Cómo es el estilo Japanese Americana? La fusión entre Japón y Estados Unidos que conquista la moda actual
October 08, 2025
 · 
Tania Franco
Schiaparelli - Paris Fashion Week - Vestido de cabeza de león
Moda
El simbolismo del vestido de león de Schiaparelli
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
natalia-y-michele-a-love-story-by-bulova-shoot-intimo-boda.jpg
Moda
Natalia y Michele a love story by Bulova
October 06, 2025
 · 
Caras
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
Moda
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
¡Aeropuertos, playas, supermercados y hasta un cohete espacial! repasamos los montajes más espectaculares que Karl Lagerfeld hizo durante su era en Chanel.
October 06, 2025
 · 
Tania Franco
el-nuevo-ritual-de-los-relojes-de-compromiso-por-que-se-regalan-a-los-novios.png
Moda
Tiempo del “sí, acepto”: el nuevo ritual de los relojes de compromiso
October 03, 2025
 · 
Caras
Bottega Veneta
Moda
Louise Trotter Debuta con Fuerza en Bottega Veneta: La Artesanía Italiana Redefinida
Una colección que fusiona texturas innovadoras, sostenibilidad y el emblemático intrecciato, marcando el comienzo de una nueva era para la casa italiana
October 02, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Hemingway 6.jpg
Moda
Historiador Hemingway Icónico, una edición limitada que celebra el
espíritu libre del escritor más legendario del siglo XX
Inspirado por la vida apasionante y aventurera de Ernest Hemingway, Cuervo y Sobrinos presenta el Historiador Hemingway Icónico, un reloj que combina un diseño que trasciende el tiempo, artesanía Suiza y alma latina
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ZOE 8.jpg
Moda
El joyero que transforma cada apertura en un gesto de lujo cotidiano
El joyero Zoe Large Jewerly Box de WOLF 1834, una pieza de diseño que combina artesanía, sofisticación y un aire lúdico, pensada para la mujer que cuida de sus tesoros con el mismo detalle con el que elija sus accesorios
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez