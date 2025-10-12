Pandora y Disney Princess: historias que se reinventan en joyas

Pandora y Disney presentan nuevas colecciones que reinterpretan a princesas inolvidables y sus mundos, convirtiendo valores como el amor, la valentía y la autenticidad en piezas diseñadas para el presente.

Rapunzel: 15 años de luz y nuevos comienzos

Hace quince años, Tangled nos mostró que los sueños no tienen límites. Hoy, Pandora conmemora ese aniversario con dos piezas llenas de carácter: un anillo que refleja la determinación luminosa de Rapunzel y un charm de Pascal, el camaleón, con efecto térmico que cambia de color, lo que da un guiño a la amistad y la lealtad. Piezas que convierten un cuento en recordatorios personales de nuevos comienzos.

Beauty and the Beast: la belleza que va más allá de lo visible

La historia de Bella y la Bestia cobra vida en tres piezas bañadas en oro: un charm de la rosa encantada, un charm inspirado en el personaje de la veladora y un brazalete con motivo de rosa. Joyería que transforma los símbolos del relato en piezas contemporáneas, con un mensaje claro: la verdadera belleza trasciende las apariencias.

Princess Rings: autenticidad como nueva realeza

La colección de Pandora Princess Rings suma cuatro anillos bañados en oro, inspirados en Jasmine, Tiana, Bella y Rapunzel. Cada diseño refleja la esencia única de cada princesa —determinación, coraje, gracia y libertad— para convertirse en un emblema de estilo y un recordatorio de que la verdadera realeza está en ser auténtico.

Estas colecciones muestran piezas e historias que siguen vigentes y que Pandora y Disney las convierten en símbolos portables que inspiran, acompañan y conectan con quienes las llevan.

