El simbolismo del vestido de león de Schiaparelli

En la Alta Costura Otoño/Invierno 2023, Maison Schiaparelli sorprendió al mundo con una colección inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entre sus piezas más impactantes, destacó el ya célebre vestido de león, lucido tanto en pasarela por Irina Shayk como fuera de ella por Kylie Jenner. La creación, que generó conversación global, no se trató de un simple gesto de extravagancia: fue una declaración de simbolismo, arte y filosofía visual.

Marc Piasecki/WireImage

El león en la Divina Comedia

En el Infierno de Dante, tres bestias bloquean el camino del poeta:

El leopardo, que representa la lujuria.

La loba, símbolo de la avaricia.

El león, encarnación del orgullo.

Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

El león, por su majestuosidad y poder, es también una metáfora de la soberbia humana, esa fuerza que puede llevar a la perdición si no se equilibra con la humildad. Schiaparelli trasladó esta referencia literaria al mundo de la moda, convirtiendo el animal en un emblema de fuerza y advertencia.

Estrop/Getty Images

La pieza, con su dramatismo teatral, recuerda que la moda es también lenguaje simbólico. El león sobre el pecho de la modelo no es solo ornamento, es un recordatorio de que el orgullo puede ser un adorno peligroso: poderoso, fascinante, pero capaz de devorar desde dentro.