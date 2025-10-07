Suscríbete
Moda

El simbolismo del vestido de león de Schiaparelli

Después del impacto visual y la controversia, el verdadero significado de la cabeza de león va más allá de la moda

October 07, 2025 • 
Tania Franco
Schiaparelli - Paris Fashion Week - Vestido de cabeza de león

Estrop/Getty Images

En la Alta Costura Otoño/Invierno 2023, Maison Schiaparelli sorprendió al mundo con una colección inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entre sus piezas más impactantes, destacó el ya célebre vestido de león, lucido tanto en pasarela por Irina Shayk como fuera de ella por Kylie Jenner. La creación, que generó conversación global, no se trató de un simple gesto de extravagancia: fue una declaración de simbolismo, arte y filosofía visual.

Schiaparelli - Kylie Jenner- Vestido de León

Marc Piasecki/WireImage

El león en la Divina Comedia

En el Infierno de Dante, tres bestias bloquean el camino del poeta:

  • El leopardo, que representa la lujuria.
  • La loba, símbolo de la avaricia.
  • El león, encarnación del orgullo.
Schiaparelli - Naomi Campbell

Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

El león, por su majestuosidad y poder, es también una metáfora de la soberbia humana, esa fuerza que puede llevar a la perdición si no se equilibra con la humildad. Schiaparelli trasladó esta referencia literaria al mundo de la moda, convirtiendo el animal en un emblema de fuerza y advertencia.

Schiaparelli- Vestido de león

Estrop/Getty Images

La pieza, con su dramatismo teatral, recuerda que la moda es también lenguaje simbólico. El león sobre el pecho de la modelo no es solo ornamento, es un recordatorio de que el orgullo puede ser un adorno peligroso: poderoso, fascinante, pero capaz de devorar desde dentro.

León Schiaparelli
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
natalia-y-michele-a-love-story-by-bulova-shoot-intimo-boda.jpg
Moda
Natalia y Michele a love story by Bulova
October 06, 2025
 · 
Caras
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
Moda
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel
October 06, 2025
 · 
Tania Franco
el-nuevo-ritual-de-los-relojes-de-compromiso-por-que-se-regalan-a-los-novios.png
Moda
Tiempo del “sí, acepto”: el nuevo ritual de los relojes de compromiso
October 03, 2025
 · 
Caras
Bottega Veneta
Moda
Louise Trotter Debuta con Fuerza en Bottega Veneta: La Artesanía Italiana Redefinida
October 02, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Hemingway 6.jpg
Moda
Historiador Hemingway Icónico, una edición limitada que celebra el
espíritu libre del escritor más legendario del siglo XX
Inspirado por la vida apasionante y aventurera de Ernest Hemingway, Cuervo y Sobrinos presenta el Historiador Hemingway Icónico, un reloj que combina un diseño que trasciende el tiempo, artesanía Suiza y alma latina
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ZOE 8.jpg
Moda
El joyero que transforma cada apertura en un gesto de lujo cotidiano
El joyero Zoe Large Jewerly Box de WOLF 1834, una pieza de diseño que combina artesanía, sofisticación y un aire lúdico, pensada para la mujer que cuida de sus tesoros con el mismo detalle con el que elija sus accesorios
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
GW_FW25_BCA_1_GW0032L7-GW0032G3_1x1_.jpg
Moda
Guess Watches lanza una colección cápsula con causa
Durante octubre, un mes dedicado al autocuidado y la concientización sobre el cáncer de mama, la marca reafirma su compromiso con esta causa
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jonathan Anderson recibe ovación en Paris Fashion Week
Moda
¡Ovación para Jonathan Anderson! El director creativo de Dior recibió aplausos de pie con su pasarela
Su primer pasarela de una colección femenina con Dior en Paris Fashion Week fue un éxito mayor de lo que él imaginaba, con invitados como Johnny Depp de pie aplaudiendo
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
Louis Vuitton: Runway - Paris Fashion Week - Tendencias 2026
Moda
3 looks del desfile de Louis Vuitton en París que nos dan mensajes del futuro de la moda
Siluetas y colores que traen un vistazo de las tendencias que veremos en la moda femenina el 2026
September 30, 2025
 · 
Tania Franco