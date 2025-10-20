Livia Daniela Vargas Velasco: la diseñadora mexicana que convirtió una idea universitaria en un taller de éxito

Todo comenzó en un salón de clases: como estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Livia decidió sustituir los proyectos imaginarios por algo real. Materia tras materia fue dando forma a su marca personal, Santa Phia, hasta convertirla en un sueño tangible.

Y se transformó en un negocio real en tan solo seis meses. “Fabricar es un reto: hay estrés, errores, desvelos… pero también una satisfacción enorme”, recuerda.

Hoy, su taller está en transición hacia una fábrica, con una demanda tan alta que mantiene lista de espera. “El cliente forma parte del proceso creativo; las redes sociales se han vuelto mi brújula”, explica. Sus videos y comentarios en TikTok inspiran los nuevos modelos que desarrolla.

Entre sus productos estrella destacan los bolsos con espacios funcionales para la vida real y las cosmetiqueras personalizadas, elaboradas artesanalmente y con atención a cada detalle. Cada pieza equilibra elegancia, funcionalidad y personalidad, pilares que definen su marca: Santa Phia.

Santa Phia: autenticidad mexicana con sello de lujo accesible

Bajo el nombre Santa Phia, Livia ha dado vida a una propuesta que fusiona diseño, elegancia y funcionalidad.

“Somos una marca que no solo diseña sus propios modelos, sino que escucha al cliente para crear bolsos que combinan estilo y practicidad. Detrás de cada pieza hay manos mexicanas trabajando día con día, en colaboración con proveedores locales. Pasar de un taller artesanal a una fábrica ha sido un proceso retador, lleno de aprendizajes, pruebas y errores, pero también de grandes satisfacciones”, comparte.

Además de bolsos, ofrece accesorios para mujer, hombre, mascotas y viajes, confeccionados con piel vacuna nacional de la más alta calidad. Cada pieza está pensada para durar y contar una historia personal.

La filosofía de la marca parte de una premisa: cada persona es única y merece una bolsa que la refleje. Por eso, Santa Phia ofrece una experiencia de personalización total —desde el tipo de piel hasta los acabados—, permitiendo crear una pieza verdaderamente propia.

Desde totes espaciosos hasta elegantes clutches, su colección equilibra moda y funcionalidad, con la maestría de artesanos mexicanos.

Con una filosofía basada en crear con intención y mantener la autenticidad en cada diseño, Livia Daniela Vargas Velasco se ha consolidado como una voz del diseño mexicano contemporáneo.

Su historia demuestra que el verdadero lujo nace de la dedicación, la calidad y el corazón detrás de cada creación.