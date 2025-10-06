Suscríbete
Así ha logrado Barron Trump superar la fortuna de su madre Melania Trump

El hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha logrado ser más rico que su madre, con tan solo 19 años de edad

October 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
barron-trump-donald-trump-1200x675.jpg

Barron es el hijo menor de Donald Trump e hijo único con su actual esposa, Melania

ESPECIAL

Barron Trump tiene una gran visión en los negocios que heredó de su progenitor, a su corta edad ya acumula una cuantiosa fortuna. Según datos de la revista Forbes, las cuentas de Barron, vinculadas a la criptoempresa de su familia llamada World Liberty Financial- que se constituyó en 2024-, ya acumulan un total de 150 millones de dólares, cifra que ha crecido gracias a la venta de activos digitales, con los que ha generado más de 80 millones de dólares en los últimos meses.

Barron es estudiante se segundo año de la Universidad de Nueva York en el campus de Washington, sin embargo, ha incursionado en el mundo de los negocios a su corta edad con la creación de la empresa de criptomonedas que se lanzó a finales de 2024.

En poco tiempo, sus movimientos le han permitido multiplicar sus ingresos, su patrimonio ya supera al de su mamá Melania Trump, quien cuenta con una fortuna cercana a los 20 millones de dólares.

Barron ha superado el patrimonio de su mamá e incluso el de su hermana mayor, Ivanka.

Según declaraciones de su padre, el joven tiene una visión estratégica para identificar oportunidades en mercados emergentes y aprovechar la tecnología como motor financiero.

Barron Trump Melania Trump
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
