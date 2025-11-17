Suscríbete
Sophie Grégoire rompe el silencio sobre el romance de su ex Justin Trudeau con Katy Perry

La exesposa y madre de los hijos del exprimer ministro de Canadá habló sobre la nueva etapa en la vida de su exesposo

November 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sophie-gregoire-habla-de-la-relacion-de-justin-con-katy

Sophie Grégoire reaccionó al romance de su exesposo Justin Trudeau con Katy Perry, diciendo que es “normal sentirse afectada”, cuando tu ex sale con otra persona, así lo confesó en el podcast Arlene Is Alone el pasado 12 de noviembre.

Cuando fue cuestionada sobre cómo había lidiado con el revuelo mediático que desató la confirmación del romance entre Justin y Katy, respondió, “somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal. Pero cómo reaccionas ante las cosas es tu decisión. Así que yo elijo intentar escuchar la música en lugar del ruido. Soy muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser desencadenantes. Claro, somos humanos. Lo que hago con ello es mi decisión. La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión. ¿Eso significa que no tengo emociones? ¿Qué no lloro, grito, río? No. Sobre todo porque soy muy sensible. Pero después, la decisión es mía”.

Sophie dijo que se ha tomado el tiempo para aceptar y procesar sus emociones tras enterarse del nuevo romance de su ex. “Me permitiré sentirme decepcionada por alguien, me permitiré estar enfadada o triste. Y sé por experiencia propia lo importante que es, como defensora de la salud mental, permitirse experimentar esas emociones”.

“También estoy aprendiendo a los 50 que la gente afronta su vida tal como es en su interior... es tu decisión verlo y preguntarte: '¿Cómo voy a dejar que eso afecte a mi felicidad?”, agregó.

Finalmente, habló de los tres hijos que tiene en común con Justin, “tenemos vidas separadas, pero compartimos una vida familiar. Es necesario tomar una decisión común y consciente de que nuestra familia es nuestra mayor creación y que vamos a alimentarla juntos, sin importar si seguimos caminos diferentes en la vida”.

