Miss Quintana Roo denuncia violencia en el certamen de Miss Universo

En redes sociales, Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, acusó públicamente a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, por presuntos actos de hostigamiento y violencia durante su participación en el certamen.

“Fui víctima de violencia de Jorge Figueroa”, dijo la modelo en un video en el que también explicó que sufrió insultos, manipulación de chats y discriminación.

Además, relató uno de los episodios de violencia física que vivió. “En esta serie de actos de violencia vienen insultos, agresiones, fomento al odio y rechazo, discriminación, violencia física... lo fomentó. Provocó que mi compañera de Tamaulipas me golpeara en la cara con un celular y habló con mis compañeras, diciendo que yo era una persona con conductas irregulares, cuando no es cierto”.

“No solamente me insultó, entró a mi habitación a las casi dos de la mañana, con cinco personas, para hurgar entre mis cosas sin mi consentimiento y, además de lo que les comenté del fomento a la violencia física, también ejerció violencia psicológica y afectó mi desempeño”.

La exparticipante de Miss Universo aseguró que, inicialmente, acudió ante las autoridades de la organización para que tomaran cartas en el asunto, pero al no obtener respuesta, decidió hacer público su caso.

“Me sorprende porque, viendo lo que sucedió en Tailandia con mi compañera que ganó Miss Universo México, aquí si hubo una actuación inmediata... Y, bueno, yo hubiera querido que sucediera lo mismo en mi situación y no fue así”, concluyó.