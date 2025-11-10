Sarah Kohan, ex de “Chicharito” se da una nueva oportunidad en el amor

Después de más de 4 años de la ruptura amorosa con el futbolista Javier “Chicharito” Hernández, padre de sus dos hijos, la australiana dio a conocer que tiene nueva pareja.

En su cuenta de Instagram compartió un álbum de fotos de sus últimas vacaciones junto al hombre que conquistó su corazón. En las imágenes aparecen juntos besándose.

En mayo de este año, Sarah había dado pistas de que tenía un nuevo romance, ya que publicó una imagen en la que aparecía tomada de la mano de un hombre, cuya identidad no se había revelado hasta ahora.

Al viaje con su pareja también acudieron los hijos de la modelo con el futbolista, quienes al parecer ya conviven con el nuevo novio de su mamá.

Además de la romántica foto que compartieron donde ella aparece luciendo un bikini color café, también incluyó un álbum con fotos de su novio, quien generó muchas reacciones sobre la galanura del joven.