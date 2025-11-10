La canción de Rosalía que podría estar dirigida a su ex

El nuevo álbum de Rosalía “Lux” deslumbró con En la letra, Rosalía describe a un personaje infiel, tacaño y egocéntrico, alguien que se autodenomina “campeón” y vive por encima de sus posibilidades:

“Un playboy que gasta el dinero que tiene y el que no.”

También menciona que “no sabe lo que es cotizar” y que “se autoinvita a todo”, lo que ha despertado toda clase de interpretaciones en redes.

Las referencias más evidentes apuntan a Rauw Alejandro, con quien la cantante terminó en 2023 tras una relación de tres años.

En el tema, Rosalía hace alusión al barrio La Perla, en San Juan de Puerto Rico, ciudad natal del artista, y lanza líneas que parecen ir directas a él:

“Dirá que no fue él, que fue su doppelganger.”

Un verso que muchos interpretan como una crítica a la falta de responsabilidad y a la imagen pública que Rauw intentó mantener tras la ruptura.

¿C. Tangana y Jeremy Allen White?

No obstante, el misterio no termina ahí. Algunos fans aseguran que Rosalía podría haber mezclado experiencias de diferentes relaciones.

Por un lado, el ego y la autopercepción de “estrella del mundo” recuerdan a su relación con C. Tangana, mientras que otros detalles apuntan a Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, con quien la artista fue vinculada recientemente.

Frazer Harrison/Getty Images for Coachella

En la canción se escuchan cuchillos como efectos de sonido, lo que muchos han relacionado con el papel de Jeremy como chef. Además, Rosalía menciona la terapia y las adicciones, temas que también rodearon al actor en los últimos años.

Como si fuera poco, el detalle más afilado llega con la coincidencia de que ambos protagonizaron campañas para Calvin Klein, antes y después de su relación, un guiño que los fans interpretan como un mensaje oculto.

Más allá de las especulaciones, La Perla es una pieza emocional, sarcástica y poderosa que resume el proceso de sanación y empoderamiento de Rosalía tras una etapa sentimental intensa.

Entre metáforas, ironía y confesiones, la cantante convierte sus heridas en versos afilados y deja claro que, aunque no sepamos quién inspiró cada línea, ella tiene la última palabra.