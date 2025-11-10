Suscríbete
Entretenimiento

La canción de Rosalía que podría estar dirigida a su ex

Esta canción de Rosalía ha desatado una ola de teorías entre los fans, es para ¿Rauw Alejandro, C. Tangana, Jeremy Allen White… o todos a la vez?

November 10, 2025 • 
Tania Franco
Álbum de la Rosalía

Marc Piasecki/WireImage

El nuevo álbum de Rosalía “Lux” deslumbró con En la letra, Rosalía describe a un personaje infiel, tacaño y egocéntrico, alguien que se autodenomina “campeón” y vive por encima de sus posibilidades:

“Un playboy que gasta el dinero que tiene y el que no.”

También menciona que “no sabe lo que es cotizar” y que “se autoinvita a todo”, lo que ha despertado toda clase de interpretaciones en redes.

Las referencias más evidentes apuntan a Rauw Alejandro, con quien la cantante terminó en 2023 tras una relación de tres años.

En el tema, Rosalía hace alusión al barrio La Perla, en San Juan de Puerto Rico, ciudad natal del artista, y lanza líneas que parecen ir directas a él:

“Dirá que no fue él, que fue su doppelganger.”

Un verso que muchos interpretan como una crítica a la falta de responsabilidad y a la imagen pública que Rauw intentó mantener tras la ruptura.

¿C. Tangana y Jeremy Allen White?

No obstante, el misterio no termina ahí. Algunos fans aseguran que Rosalía podría haber mezclado experiencias de diferentes relaciones.

Por un lado, el ego y la autopercepción de “estrella del mundo” recuerdan a su relación con C. Tangana, mientras que otros detalles apuntan a Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, con quien la artista fue vinculada recientemente.

Rosalía y Rauw Alejandro - Canción "La Perla"

Frazer Harrison/Getty Images for Coachella

En la canción se escuchan cuchillos como efectos de sonido, lo que muchos han relacionado con el papel de Jeremy como chef. Además, Rosalía menciona la terapia y las adicciones, temas que también rodearon al actor en los últimos años.

Como si fuera poco, el detalle más afilado llega con la coincidencia de que ambos protagonizaron campañas para Calvin Klein, antes y después de su relación, un guiño que los fans interpretan como un mensaje oculto.

Jeremy Allen White

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Más allá de las especulaciones, La Perla es una pieza emocional, sarcástica y poderosa que resume el proceso de sanación y empoderamiento de Rosalía tras una etapa sentimental intensa.

Entre metáforas, ironía y confesiones, la cantante convierte sus heridas en versos afilados y deja claro que, aunque no sepamos quién inspiró cada línea, ella tiene la última palabra.

Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
toño-mauri-boda-de-su-hijojpg
Entretenimiento
Toño Mauri celebra la boda civil de su hijo Antonio
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion.jpg
Entretenimiento
Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
Entretenimiento
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
November 09, 2025
 · 
Tania Franco
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
Entretenimiento
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
November 09, 2025
 · 
Tania Franco
selena-grammy-expo.jpg
Entretenimiento
Selena Quintanilla será homenajeada por el Museo Grammy con una exhibición
El museo abrirá una expo dedicada a la artista a tres décadas de su fallecimiento
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kris jenner
Entretenimiento
Meghan Markle y el príncipe Harry asisten al cumpleaños 70 de Kris Jenner
El cumpleaños de Kris reunió a personalidades como Bill Gates, Mariah Carey, Adele, Paris Hilton, Justin y Hailey Bieber
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-angela-aguilar-bodajpg
Entretenimiento
Ángela Aguilar revela cuándo se casará por la iglesia con Christian Nodal
Suenan las campañas para los artistas que hace un año celebraron su boda por el civil
November 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-cancion-orlando-bloom
Entretenimiento
Katy Perry lanza la canción “Bandais” en referencia a su ruptura con Orlando Bloom
La cantante estrenó una canción en la que abre su corazón y aborda el final de su historia con el padre de su hija
November 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Blake Lively y Justin Baldoni (2).jpg
Entretenimiento
Blake Lively exige 161 millones de dólares por daños tras denunciar acoso de Justin Baldoni
La actriz acusa a Baldoni y parte de su equipo de la película “Romper el círculo” de haber hecho una campaña de desprestigio contra ella
November 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez