Suscríbete
Entretenimiento

El mensaje que David y Victoria Beckham enviaron a Brooklyn este Año Nuevo

Un carrusel de recuerdos de 2025, una ausencia evidente y un mensaje cargado de emoción colocan la atención en la relación familiar de los Beckham

Enero 01, 2026 • 
Tania Franco
El mensaje que David y Victoria Beckham enviaron a Brooklyn este Año Nuevo

Un carrusel aparentemente inocente fue suficiente para encender las alertas. David Beckham compartió una serie de imágenes con los momentos más importantes de su 2025: celebraciones con sus hijos, su nombramiento como caballero, su cumpleaños número 50 y encuentros con figuras como Tom Cruise. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: Brooklyn Beckham no apareció en ninguna de las fotos.

La falta de Brooklyn en un recuento tan personal reforzó el distanciamiento entre el primogénito y la familia Beckham. Poco después, David publicó una historia con una fotografía antigua de Brooklyn, acompañada del mensaje “Los quiero mucho a todos”, un gesto que muchos interpretaron como una señal directa de afecto… y de llamado.

Entre todas las publicaciones, una imagen destacó por su carga emocional: David posando con sus cuatro hijos junto a la frase “Ustedes son mi vida, los amo a todos, con amor papá. Por el 2026”. Un mensaje claro, público y difícil de ignorar. Para muchos, fue una manera sutil de extender una mano y dejar claro que, pese a las diferencias, la puerta sigue abierta.

El mensaje que David y Victoria Beckham enviaron a Brooklyn este Año Nuevo

Instagram Stories David David Beckham.

El silencio que también habla

Mientras David compartía varias imágenes familiares en sus historias, Victoria Beckham solo reposteó una: la que incluía a Brooklyn, acompañada de un corazón. Un gesto mínimo, pero significativo, que reforzó la idea de que el tema es delicado y profundamente emocional.

El mensaje que David y Victoria Beckham enviaron a Brooklyn este Año Nuevo

Instagram: David Beckham.

¿Reconciliación en pausa?

Por ahora, todas las miradas apuntan a Brooklyn, quien parece estar más cercano a la familia de su esposa, Nicola Peltz, que a los Beckham. El carrusel de David, más que un resumen del año, se leyó como un mensaje de cierre de ciclo y una invitación abierta para el 2026. El afecto sigue ahí. La reconciliación, sin embargo, parece depender de una sola persona.

David Beckham Victoria Bekham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
anne-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión
Diciembre 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-orlando.jpeg
Entretenimiento
Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos tras su separación
Diciembre 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-31 at 10.52.47 AM.jpeg
Entretenimiento
Murió a los 71 años el actor Isiah Whitlock Jr, conocido por “The Wire”
Diciembre 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Las emotivas palabras con las que Aislinn Derbez se despidió de su mamá
Diciembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
claudia-martin-carlos-saidjpeg
Entretenimiento
Claudia Martín y Carlos Said presentan a su hijo
Los actores anunciaron la feliz llegada de su primer bebé juntos
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
.jpeg
Entretenimiento
Qué artistas cantaron en la final del Mundial de Clubes
J Balvin, Doja Cat y Coldplay deslumbraron en histórico show de medio tiempo
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
mel-gibson-esposa.jpeg
Entretenimiento
Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras 9 años y un hijo en común
Una de las parejas más icónicas de Hollywood acaban de anunciar que desde hace un año decidieron tomar caminos separados
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez