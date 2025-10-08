Nicola Peltz y Brooklyn, ¿Qué quebró a la familia más famosa de Inglaterra?

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se conocieron en 2017 a través de amigos en común, pero fue en la fiesta de Halloween de Leonardo DiCaprio, en 2019, cuando realmente conectaron. Ella, vestida de Catwoman; él, en jeans sencillos. Desde entonces, todo avanzó rápido: en enero de 2020 publicaron su primera foto juntos en redes sociales, y en julio del mismo año Brooklyn le pidió matrimonio.

Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain

Brooklyn organizó un viaje para reunir a la familia Peltz en Nueva York para la pedida, y al día siguiente volaron a Inglaterra para compartir la noticia con los Beckham.

¿Nicola rechazó el vestido de Victoria Beckham?

La ausencia del vestido de Victoria Beckham generó titulares en todo el mundo. Nicola explicó tiempo después que sí existía un boceto, pero que no pudo completarse a tiempo, por lo que recurrió a Valentino a última hora. La justificación no convenció a todos, y comenzaron los rumores de fricciones con su suegra.

Instagram: Nicola Peltz

El vestido de mis sueños. Nicola Peltz.

La situación se tensó aún más cuando, durante la boda, Marc Anthony dedicó una canción “a la mujer más guapa de la sala”… y no fue a la novia, sino a Victoria Beckham. El gesto fue interpretado como una provocación, y muchos señalaron que había “fuego cruzado” entre ambas.

¿Farsa o reconciliación?

Tras la boda, tanto Nicola como Victoria se esforzaron por mostrar buena cara. La actriz asistió a la premiere de su película Lola, lo que parecía indicar que todo estaba en paz. En público, ambas se felicitaban en cumpleaños y compartían mensajes cordiales.

Frazer Harrison/Getty Images

Sin embargo, los rumores de distanciamiento regresaron en 2025.

Romeo sale con la ex de Brooklyn

Primero, por tensiones entre Brooklyn y su hermano Romeo, que comenzó a salir con una chica con la que Brooklyn había estado años antes. Algo que su hermano se tomó como una ofensa personal. Tiempo después, Romeo terminó con ella, pero no pareció arreglarlo.

La gota que derramó el vaso fue cuando Brooklyn y Nicola no asistieron al 50 cumpleaños de David Beckham, lo que reforzó la percepción de un quiebre familiar.

Justin Goff Photos/Justin Goff Photos/Getty Images

La segunda boda… sin los Beckham

El golpe más fuerte llegó cuando Nicola y Brooklyn decidieron renovar sus votos este año. A la ceremonia no asistió ni Victoria, ni David, ni ninguno de los hermanos Beckham. Para muchos, fue la confirmación de que la relación con la familia política estaba rota.

Instagram: Nicola Peltz, Brooklyn Beckham.

En medio de la polémica, una amiga cercana a Nicola salió en su defensa, asegurando que la joven había tenido el valor de apartarse de una “dinámica familiar tóxica” y que los Beckham habrían difundido información negativa para perjudicarla.

La gente siempre va a hablar. Lo importante es que mi esposa y yo nos amamos, y preferimos ignorar los comentarios ajenos. Brooklyn Beckham.

Lo que comenzó como un romance de cuento de hadas entre la “realeza del pop británico” y la heredera de un imperio billonario se transformó en una historia marcada por vestidos no usados, rumores familiares y tensiones públicas.

