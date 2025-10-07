Verónica Castro aparece con tanque de oxígeno y silla de ruedas

Verónica Castro fue captada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde apareció usando un tanque de oxígeno.

Acompañada por personal de asistencia, Verónica Castro atravesó la terminal aérea empleando una silla de ruedas y una cánula nasal para recibir oxígeno portátil. Al ser consultada por varios reporteros, la intérprete explicó que el oxígeno facilita su movilidad, y negó padecer una enfermedad grave.

“Estoy bien, es por comodidad para caminar”, declaró Verónica ante los micrófonos de varios programas de espectáculos.

Por otra parte, la artista aclaró que el uso de la silla de ruedas no tenía que ver con un impedimento físico, sino con la necesidad de trasladarse con rapidez por las instalaciones del aeropuerto.

Además, durante el encuentro con la prensa, Verónica sostuvo una acalorada discusión con una reportera que insistía hablar de Yolanda Andrade. “Siempre está necia en lo mismo, siempre en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa”, le dijo la famosa a la reportera que intentaba obtener declaraciones de Verónica sobre supuestos actos de brujería en contra de Yolanda Andrade.

“No me molesta que me pregunten por mi salud, lo feo es que siempre quieran tomar ese tema negativo”, añadió.