¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lanzó ayer su esperado álbum The Life of a Showgirl, un proyecto donde mezcla confesiones personales, ironía y letras con múltiples interpretaciones. Aunque todo el disco está dando de qué hablar, hay una canción en particular que ha captado la atención del público: “Cancelled!”.

El tema, cargado de referencias al mundo de la fama, la amistad y la traición, ha despertado teorías que apuntan a que podría estar inspirado en su relación con la actriz Blake Lively, quien fuera una de sus amigas más cercanas.

¿Un dardo en forma de canción?

En Cancelled!, Taylor habla de amigas “camufladas en Gucci y en escándalo”, menciona flores con espinas y hace alusión a un “mundo oscuro donde al menos sabes quiénes son tus verdaderos amigos”.

Blake Lively fue imagen de Gucci en 2012 , siendo embajadora de la fragancia Gucci Première.

, siendo embajadora de la fragancia Gucci Première. En su película más reciente, que dio inicio a la polémica batalla legal contra Justin Baldoni, “Romper el círculo”, interpreta a una florista llamada Lily Bloom, lo que muchos consideran un guiño directo a la frase sobre flores espinosas y venenosas en la canción.

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

¿Apoyo o crítica velada?

Las interpretaciones están divididas. Para algunos, la canción sería una forma sarcástica de señalar la caída de alguien que “voló demasiado cerca del sol”. Para otros, es un himno de empoderamiento femenino, donde Taylor denuncia cómo las mujeres exitosas son las primeras en ser “canceladas” por un sistema que no soporta verlas triunfar.

Taylor y Blake: ¿amistad rota?

Durante años, Taylor y Blake fueron inseparables, compartieron vacaciones, fiestas, incluso la cantante es madrina de las hijas de Ryan Reynolds y Blake Lively. Sin embargo, en los últimos meses las interacciones entre ambas han desaparecido de la esfera pública, lo que ha dado pie a rumores de un distanciamiento.

Ezra Shaw/Getty Images

La canción Cancelled! solo ha echado más leña al fuego. Aunque Taylor no ha hecho ninguna declaración directa, la especulación sigue creciendo y la pregunta se mantiene: ¿es un mensaje cifrado para Blake o simplemente un tema sarcástico sobre la cultura de la cancelación?

“The Life of a Showgirl” confirma a Taylor Swift como una artista que sabe transformar su vida en arte, aunque eso implique despertar rumores y teorías. Con Cancelled!, logra lo que mejor sabe hacer: dejar al mundo entero debatiendo si sus letras esconden mensajes dirigidos a personas específicas.

