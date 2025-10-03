Suscríbete
Entretenimiento

“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney

David DeLuise, recordado por su papel como el padre de “Alex Russo” en Los Hechiceros de Waverly Place, felicitó a Selena Gomez y Benny Blanco con un emotivo mensaje en redes sociales

October 03, 2025 • 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place

El actor David DeLuise, conocido por su papel como Jerry Russo, el padre de Alex en la exitosa serie de Disney Channel ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, reapareció en redes sociales para dedicar unas palabras a Selena Gomez tras su boda con el productor Benny Blanco.

He estado fuera de las redes sociales durante dos meses, pero tuve que volver para felicitar a Selena Gomez y Benny Blanco en su boda. Fue un día perfecto, lleno de amor y alegría.
David DeLuise.

"Wizards of Waverly Place" Disney

Michael Tran/FilmMagic

El vínculo con Selena desde Disney

El actor recordó cómo conoció a Selena Gomez cuando apenas tenía 14 años, y expresó lo especial que fue verla dar este paso:

Cuando empecé a trabajar con Selena ella tenía solo 14 años. Ahora es una esposa, comenzando su nuevo camino con un hombre maravilloso a su lado. Y espero que algún día sea un abuelo de ficción.
David DeLuise.

"Wizards of Waverly Place" Disney

Michael Tran/FilmMagic

En su mensaje, también se mostró feliz por ganar un “yerno ficticio”, en alusión a Benny Blanco, y destacó la conexión que aún mantiene con el elenco de la serie.

Reencuentros y momentos especiales

Durante la boda, DeLuise compartió momentos con Jennifer Stone (quien interpretó a Harper, la mejor amiga de Alex) y con María Canals-Barrera, la actriz que dio vida a la mamá de la familia Russo.

Además, recordó una anécdota junto a Taylor Swift, quien también estuvo en la celebración:

Cuando filmábamos Wizards conocí a Taylor. Fuimos a jugar boliche y era dulce, genuina y sencilla… sigue siendo exactamente igual ahora, sin importar todo su éxito.
David DeLuise.

El mensaje de David DeLuise conmovió a los fans de Los Hechiceros de Waverly Place, quienes crecieron viendo a la familia Russo en Disney Channel. Hoy, más de una década después, la ficción y la realidad se cruzan nuevamente en un momento inolvidable: la boda de Selena Gomez, acompañada por quienes alguna vez fueron su familia de pantalla.

Selena Gomez benny blanco
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Las uñas de Selena Gomez en su boda.png
Lifestyle
¡Diseños de uñas para novias! Recrea la manicura de Selena Gomez para tu gran día
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
¡Casi una década! Esto tardó Mel Gibson en escribir La Resurrección de Cristo
Entretenimiento
¡Casi una década! Esto tardó Mel Gibson en escribir La Resurrección de Cristo
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
renata-notni-mel-gibson.jpeg
Entretenimiento
Renata Notni protagonizará “Coyote” junto a Mel Gibson
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-del-futuro-de-su-hija-inti.jpeg
Entretenimiento
Cazzu habla del futuro que desea para su hija Inti y la injusticia a la que se enfrentará cuando crezca
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift - Blake Lively y Selena Gomez
Entretenimiento
El gesto de Blake Lively en la boda de Selena Gomez que evidencia su distanciamiento con Taylor Swift
La actriz de Gossip Girl, quien era una de las mejores amigas de Taylor Swift fue clara con sus decisiones
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
Kim Kardashian
Entretenimiento
Kim Kardashian revela su cita más incómoda
La empresaria y estrella de reality sorprendió al contar cómo terminó en una cita a ciegas
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
hijas-de-nicole-kidman.jpeg
Entretenimiento
Quiénes son las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban
La actriz y el músico anunciaron su separación tras dos décadas de relación y 19 años de casados
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Entretenimiento
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber ante la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Un miembro de la familia nuclear de Justin Bieber que convivió de manera cercana con Selena Gomez hizo un gesto en redes sociales que sorprendió a los fans y dejó más preguntas que respuestas
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
boda-selena-gomez-benny-blanco.jpeg
Entretenimiento
La conexión entre la boda de Selena Gomez con la de Justin Bieber
Esta coincidencia evocó el pasado romance que tuvieron Selena Gomez y Justin Bieber antes de que emprendieran diferentes caminos
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez