“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney

El actor David DeLuise, conocido por su papel como Jerry Russo, el padre de Alex en la exitosa serie de Disney Channel ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, reapareció en redes sociales para dedicar unas palabras a Selena Gomez tras su boda con el productor Benny Blanco.

He estado fuera de las redes sociales durante dos meses, pero tuve que volver para felicitar a Selena Gomez y Benny Blanco en su boda. Fue un día perfecto, lleno de amor y alegría. David DeLuise.

Michael Tran/FilmMagic

El vínculo con Selena desde Disney

El actor recordó cómo conoció a Selena Gomez cuando apenas tenía 14 años, y expresó lo especial que fue verla dar este paso:

Cuando empecé a trabajar con Selena ella tenía solo 14 años. Ahora es una esposa, comenzando su nuevo camino con un hombre maravilloso a su lado. Y espero que algún día sea un abuelo de ficción. David DeLuise.

Michael Tran/FilmMagic

En su mensaje, también se mostró feliz por ganar un “yerno ficticio”, en alusión a Benny Blanco, y destacó la conexión que aún mantiene con el elenco de la serie.

Reencuentros y momentos especiales

Durante la boda, DeLuise compartió momentos con Jennifer Stone (quien interpretó a Harper, la mejor amiga de Alex) y con María Canals-Barrera, la actriz que dio vida a la mamá de la familia Russo.

Además, recordó una anécdota junto a Taylor Swift, quien también estuvo en la celebración:

Cuando filmábamos Wizards conocí a Taylor. Fuimos a jugar boliche y era dulce, genuina y sencilla… sigue siendo exactamente igual ahora, sin importar todo su éxito. David DeLuise.

El mensaje de David DeLuise conmovió a los fans de Los Hechiceros de Waverly Place, quienes crecieron viendo a la familia Russo en Disney Channel. Hoy, más de una década después, la ficción y la realidad se cruzan nuevamente en un momento inolvidable: la boda de Selena Gomez, acompañada por quienes alguna vez fueron su familia de pantalla.