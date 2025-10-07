Lola Tung y Christopher Briney cuentan cómo fue grabar la escena más íntima de sus personajes

El último episodio de ‘The Summer I Turned Pretty’ incluyó una de las escenas más comentadas de la temporada: una secuencia sexual un poco más explícita que las anteriores, entre Belly y Conrad. Más allá del impacto visual, fue un momento que reflejó el crecimiento y la madurez de los personajes, mostrando cómo la historia evoluciona junto a ellos. El elenco y la creadora, Jenny Han, compartieron cómo vivieron esta filmación detrás de cámaras.

Gavin Casalegno: “No podía ver”

Gavin Casalegno, quien interpreta a Jeremiah, contó entre risas que le resultó difícil ver la escena en pantalla:

Pensaba: no voy a ver esto, no voy a ver esto. Era como: Jenny, ¿cuánto dura esto? Estaba hasta revisando el reloj. Gavin Casalegno.

La mamá real de Lola Tung estaba ahí

Jackie Chung (Laurel, la mamá de Belly) reveló que incluso la madre real de Lola Tung estaba presente durante la proyección:

La mamá de Belly estaba sentada detrás de mí y me tapaba los ojos. Me dijo: ‘las mamás no necesitamos ver esto’. Jackie Chung.

Instagram: The Summer I Turned Pretty.

Lo que pensaban Christopher Briney y Lola Tung

Para los protagonistas, Christopher Briney (Conrad) y Lola Tung (Belly), la experiencia fue más técnica que romántica:

Para mí fue otro día de trabajo. Christopher Briney.

Instagram: The Summer I Turned Pretty

Creo que los nervios vienen más de asegurarte de marcar bien los tiempos y contar la historia correctamente. Lola Tung.

Briney añadió: “Sí, y no tapar la luz”. Entre risas, Lola concluyó: “Exacto, todo es muy técnico.”

¿El toque perfecto? Taylor Swift

La creadora de la serie, Jenny Han, explicó que desde el inicio tenía claro que quería acompañar la escena con la canción “Dress” de Taylor Swift:

Tienden a ser las escenas emocionales las que ya sé cómo quiero plantear. No diría que la canción inspiró la escena, pero sí sabía que eso era lo que quería escuchar en ese momento. Jenny Han.

Lejos de ser polémica, esta escena representó un antes y un después en la evolución de Belly y Conrad. Para los fans, fue un momento cargado de emoción y madurez; para los actores, una experiencia llena de risas y tecnicismos; y para Jenny Han, una oportunidad de subrayar con música el crecimiento de los protagonistas.